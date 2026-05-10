Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận West Ham - Arsenal: Trận derby London buộc phải thắng

Trung Dũng

(NLĐO) - Arsenal quyết thắng trận derby London để phục hồi khoảng cách 5 điểm ở ngôi đầu, nhưng West Ham cũng không thể mất đỉểm khi nguy cơ xuống hạng gần kề.

Jarrod Bowen (West Ham) và Declan Rice (Arsenal)

Arsenal vừa trải qua một tuần đầy biến động khi cuộc đua vô địch được tiếp thêm động lực nhờ Everton cầm chân Manchester City 3-3 hôm thứ Hai, trước khi Pháo thủ thắng Atletico Madrid 1-0 để giành vé vào chung kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2006.

Với cơ hội giành cú đúp vẫn còn rất lớn, Mikel Arteta sẽ không muốn mất tập trung, đặc biệt là khi hôm qua Manchester City đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm trong trận thắng Brentford 3-0. 

Không nghi ngờ chuyện Arsenal sẽ dồn sức quật ngã West Ham bằng mọi giá để tạo khoảng cách an toàn ở ngôi đầu bảng. Cơ hội của Pháo thủ thực sự lớn khi Arsenal đã thắng West Ham 38 trận ở Premier League. 

Đây là trận derby London mà Arsenal thắng nhiều nhất và là đối thủ Premier League họ thắng nhiều thứ 2, chỉ sau Everton (40 trận).

Con số 38 bao gồm cả trận lượt đi, nơi Arsenal thắng 2-0 vào tháng 10. Arsenal cũng từng thắng cả hai lượt đi về trước West Ham 12 lần trước đó, chỉ có Manchester United làm được điều này nhiều hơn trước một đối thủ (16 trận gặp Villa, 14 trận gặp Everton).

Arsenal cũng đã thắng hai trận sân khách gần nhất trước West Ham, thắng 6-0 ở mùa 2023-24 và 5-2 mùa trước. Trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, chỉ có West Brom ghi được 5+ bàn thắng trong ba trận sân khách liên tiếp trước một đối thủ (trước Birmingham City từ năm 1957 đến 1960).

Mặc dù thua Brentford 3-0 ở trận đấu trước, West Ham sẽ cảm thấy khá tự tin khi trở lại Sân vận động London, nơi họ bất bại trong 6 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh (thắng 3, hòa 3).

West Ham không thể để mất điểm như tuần trước, khi họ để thua Brentford, Tottenham đã tận dụng cơ hội để đánh bại Aston Villa, rồi bóp kèn qua mặt, tạm thoát khỏi khu đèn đỏ. 

Bây giờ, nếu lại thua Arsenal, họ có thể thấy Tottenham đánh bại Leeds để nới rộng khoảng cách lên 4 điểm.

Mặc dù có phong độ tốt tại sân vận động London, West Ham đã thua cả 5 trận derby London trên sân nhà ở Premier League mùa này – chưa có đội bóng nào trong lịch sử giải đấu Anh từng thua 6 trận trên sân nhà trước các đội bóng cùng thành phố London trong một mùa giải.

Jarrod Bowen có thể sẽ là chìa khóa giúp họ giành được kết quả tốt. Anh đã có 7 pha kiến tạo trong 6 lần ra sân gần nhất trên sân nhà. Tuy nhiên, ngay cả khi West Ham có hàng công tốt nhất, họ vẫn phải đối đầu với hàng phòng ngự tốt nhất Premier League. 

Arsenal đã giữ sạch lưới 30 trận trên mọi đấu trường mùa này, nhiều nhất trong một mùa giải kể từ mùa 1993-94 (30) và nhiều nhất so với bất kỳ đội bóng nào khác kể từ Liverpool mùa 2021-22 (32).

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất cả đều tin Arsenal sẽ thắng cho dù họ dự đoán với những kết quả khác nhau. Cựu HLV Harry Redknapp và cựu bình luân viên đài BBC Mark Lawrenson cùng đoán kết quả 1-2. 

Bình luận viên Sky Sport Knows Jones đoán kết quả sít sao 0-1, trong lúc trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán kết quả 0-2, còn cựu tiền đạo Chris Sutton chọn kết quả 1-3.

Dự đoán: West Ham - Arsenal 0-2

Đối đầu trực tiếp

04-10-2025

Arsenal

West Ham

2-0

22-2-2025

Arsenal

West Ham

0-1

30-11-2024

West Ham

Arsenal

2-5

11-2-2024

West Ham

Arsenal

0-6

28-12-2023

Arsenal

West Ham

0-2

16-4-2023

West Ham

Arsenal

2-2

26-12-2022

Arsenal

West Ham

3-1

01-5-2022

West Ham

Arsenal

1-2

15-12-2021

Arsenal

West Ham

2-0

21-3-2021

West Ham

Arsenal

3-3


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

10/5 22:30

[18] West Ham vs Arsenal [1]

2.10

3/4 : 0

1.80

1.875

2 3/4

1.975

10/5 22:30

[18] West Ham vs Arsenal [1]

1.85

1 : 0

2.025

1.925

2 3/4

1.95

10/5 22:30

[18] West Ham vs Arsenal [1]

1.825

1 : 0

2.05

1.925

2 3/4

1.95

10/5 22:30

[18] West Ham vs Arsenal [1]

1.925

1 : 0

1.95

1.90

2 3/4

1.975

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Arsenal chấp West Ham nửa một, ăn 8 và thua đủ. Giới thạo tin lập tức cho rắng đó là tỉ lệ ảo, bởi nó tương đương với Arsenal chấp 1 trái, ăn đủ và thua 8. 

Quả nhiên, chỉ vài ngày sau đó tỉ lệ đã trở lại với giá trị thật của nó khi Arsenal chấp 1 trái, ăn đủ và thua 85. Đến hôm qua, giá West Ham đột nhiên giảm còn 82, nhưng trưa nay, thị trường đã ổn định, Arsenal giờ vẫn chấp 1 trái, cho lựa, sau đó chuyển thành ăn 95, thua 92. Dù sao thì chọn Arsenal vẫn an toàn hơn khi Pháo thủ buộc phải thắng để thẳng tiến đến ngôi vô địch.

Đại thắng Brentford, Man City tiếp tục gây sức ép lên Arsenal

(NLĐO) - Jeremy Doku ghi siêu phẩm mở màn trong chiến thắng 3-0 trước Brentford, giúp Man City tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Soi tỉ số trận Sunderland - Manchester United: Khi Mèo đen thách thức Quỷ đỏ

(NLĐO) - Sunderland cần thắng để nuôi hy vọng châu Âu, nhưng đối thủ Manchester United sẽ không nhường bước khi đang ở đỉnh cao với chuỗi 3 trận toàn thắng.

Aston Villa: Hành trình tiến sát cúp vô địch sau 4 thập niên

Đè bẹp Nottingham Forest ở bán kết lượt về Europa League, Aston Villa lần đầu vào chung kết Europa League kể từ năm 1982

