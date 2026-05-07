Thể thao

Arsenal và ký ức 20 năm Champions League

Đông Linh

Bàn thắng quyết định của Bukayo Saka giúp Arsenal vượt qua Atletico Madrid ở bán kết, chạm tay đến cơ hội chinh phục đỉnh cao châu Âu sau 2 thập kỷ.

Những cậu bé chập chững

20 năm là quãng thời gian không quá dài với một đời người nhưng đủ để một thế hệ trưởng thành, để ký ức về thất bại năm 2006 dần trở thành câu chuyện kể lại với bao nhiêu nỗi niềm. Ngày Arsenal thất thủ trước Barcelona ở Paris, những cái tên như Bukayo Saka, Declan Rice, Viktor Gyokeres hay Gabriel Jesus chỉ là những cậu bé chập chững làm quen với trái bóng tròn.

Những "pháo thủ" tương lai thuở ấy hẳn mới nghe, biết đến Champions League qua màn hình tivi và thất bại của thế hệ đàn anh chắc chắn đã nuôi dưỡng trong họ giấc mơ một ngày được đứng trên sân khấu lớn nhất châu Âu. Năm tháng trôi qua, giấc mơ ngày ấy theo hành trình chông gai, gập ghềnh của Arsenal giờ sắp trở thành hiện thực.

Chiến thắng trước Atletico Madrid ở bán kết lượt về đã đưa Arsenal tiến thẳng vào trận chung kết Champions League như dự báo của giới chuyên môn. Hình ảnh Bukayo Saka vung hai tay lên trời sau khi ghi bàn thắng quyết định, về phương diện chuyên môn, như một sự ghi nhận về sự trưởng thành của đội bóng London đồng thời đánh dấu ngày "Pháo thủ" thực sự trở lại.

Dấu ấn của HLV Mikel Arteta

Trận đấu tại sân Emirates diễn ra căng thẳng đúng với tính chất của một cuộc thư hùng đỉnh cao cho dù sự thận trọng của đôi bên có lúc khiến màn so tài có phần nhàm chán. Phải đến phút cuối hiệp một, cú sút đầu tiên trúng đích mới xuất hiện và ngay lập tức tạo nên bước ngoặt. Leandro Trossard dứt điểm khiến thủ môn Jan Oblak không thể bắt dính bóng, trước khi Bukayo Saka băng vào đá bồi mở tỉ số.

Bàn thắng quý giá này giúp Arsenal chiếm lợi thế lớn về tâm lý. Dù Atletico Madrid nỗ lực vùng lên trong hiệp 2, họ chỉ có 2 cú sút trúng đích và không thể xuyên thủng hàng thủ kín kẽ của đội chủ nhà. Sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, với cặp trung vệ Gabriel Magalhães và William Saliba, tiếp tục là điểm tựa giúp "Pháo thủ" giữ sạch lưới.

Khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, bầu không khí trên sân Emirates vỡ òa. Từ căng thẳng, lo âu, các khán đài chuyển sang lễ hội thực sự khi Arsenal chính thức trở lại trận chung kết Champions League lần đầu kể từ năm 2006.

Hành trình vào chung kết lần này của Arsenal mang đậm dấu ấn của HLV Mikel Arteta. Không chỉ xây dựng lối chơi hiện đại, ông còn tạo nên một tập thể cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. So với mùa trước khi Arsenal thiếu hụt nhiều trụ cột ở bán kết, đội hình hiện tại cho thấy chiều sâu và sự ổn định vượt trội.

Đội bóng thành London hiện sở hữu hàng thủ tốt nhất giải, với hàng loạt trận giữ sạch lưới xuyên suốt chiến dịch bên cạnh chuỗi 14 trận bất bại từ đầu mùa.

Thống kê cũng cho thấy sức mạnh ấn tượng của Arsenal mùa này. Đây là chiến thắng thứ 42 của họ trên mọi đấu trường - thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB. Riêng tại sân nhà, họ đã giành tới 24 chiến thắng, con số cao nhất kể từ khi họ rời Highbury để chuyển đến sân mới Emirates năm 2006.

Trận chung kết sẽ diễn ra tại Budapest, nơi Arsenal sẽ đối đầu với đương kim vô địch Paris Saint-Germain hoặc cựu hoàng châu Âu Bayern Munich. Dù đối thủ là ai, "Pháo thủ" cũng đang đứng trước cơ hội lớn để viết lại lịch sử, lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá.


CĐV Arsenal nổi giận vì pha “chơi bẩn” của sao Atletico Madrid

(NLĐO) - Hậu vệ Marc Pubil bị tố “chiêu trò hắc ám” với Riccardo Calafiori trong trận Atletico Madrid thua Arsenal 0-1 ở lượt về bán kết Champions League.

Bukayo Saka bùng nổ trận derby, Arsenal đè bẹp Fulham ở London

(NLĐO) – Bukayo Saka ghi bàn và kiến tạo giúp Arsenal thắng dễ Fulham 3-0, nới rộng cách biệt lên 6 điểm với Man City ở cuộc đua ngôi đầu Premier League.

Thắng Atletico Madrid, Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm

(NLĐO) - Bàn thắng duy nhất của Bukayo Saka giúp Arsenal đánh bại Atletico Madrid ở bán kết lượt về, giành vé vào chung kết Champions League với tổng tỉ số 2-1.

