Huddersfield Town 0-2 Man City



Man City với sáu cầu thủ trưởng thành từ học viện đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Huddersfield Town. Phil Foden tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh khi mở tỉ số bằng pha phối hợp đẹp mắt với tài năng trẻ Divine Mukasa trước khi tung cú sút xa hiểm hóc. Đến phút 60, Savinho ấn định chiến thắng bằng cú dứt điểm quyết đoán.

Phil Foden lập công trong chiến thắng của Man City

HLV Pep Guardiola tạo bất ngờ khi tung hai anh em Reigan và Jaden Heskey – con trai cựu tiền đạo Emile Heskey – vào sân, bên cạnh việc cho phép Kalvin Phillips tái xuất tại "The Citizens" sau 645 ngày vắng bóng.

Newcastle 4-1 Bradford City

Ở St James' Park, Newcastle dễ dàng vượt qua Bradford City 4-1. Joelinton và William Osula mỗi người lập cú đúp, giúp "Chích chòe" có trận đấu đầu tiên mỹ mãn với tư cách nhà đương kim vô địch Cúp Liên đoàn. Các bàn thắng đến dồn dập, khiến đội bóng Hạng nhì Bradford City nhanh chóng sụp đổ, dù Andy Cook kịp ghi bàn danh dự cho đội khách.

Osula và Joelinton cùng nhau lập cú đúp

Trận đấu này cũng cho thấy Osula – tiền đạo trẻ người Đan Mạch – đang ngày càng khẳng định vị thế trong đội hình của HLV Eddie Howe.

Tottenham 3-0 Doncaster Rovers

Tottenham trên sân nhà cũng giành thắng lợi 3-0 trước Doncaster Rovers. Bàn mở tỉ số đến từ Joao Palhinha với cú vôlê ngẫu hứng trong vòng cấm, trước khi Jay McGrath lóng ngóng đá phản lưới. Doncaster khởi đầu đầy tự tin, nhưng sự khác biệt về đẳng cấp khiến họ gục ngã ở phút bù giờ khi Brennan Johnson ấn định kết quả 3-0 cho chủ nhà.

Joao Palhinha vui mừng sau bàn mở tỉ số cho "Gà trống"

Port Vale 0-2 Arsenal

Arsenal khép lại loạt trận ấn tượng của nhóm "ông lớn" Ngoại hạng Anh bằng thắng lợi 2-0 trên sân Port Vale. Bản hợp đồng mới Eberechi Eze sớm để lại dấu ấn với bàn mở tỉ số ngay phút thứ 8. Dù cầm bóng hơn 80% nhưng Arsenal phải đợi đến phút 86 mới có bàn nhân đôi cách biệt, nhờ cú sút xa chuẩn xác của Leandro Trossard – một lần nữa cho thấy chiều sâu lực lượng trong tay HLV Mikel Arteta.

Eberechi Eze lần đầu đảm nhận trọng trách trên hàng công Arsenal

Với kết quả này, vòng 4 Cúp Liên đoàn hứa hẹn hấp dẫn khi xuất hiện bốn cặp đấu toàn Ngoại hạng Anh: Arsenal gặp Brighton, Swansea chạm trán Man City, Newcastle đối đầu Tottenham và Wolves gặp Chelsea. Các trận đấu diễn ra ngày 27-10, nếu hòa sau 90 phút sẽ phân định thắng thua bằng loạt luân lưu.