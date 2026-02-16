HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Arsenal trả giá đắt khi thắng Wigan, HLV Mikel Arteta lo trượt “ăn 4”

Đăng Minh

(NLĐO) - Arsenal tiếp tục tổn thất lực lượng cho tấm vé vào vòng 5 Cup FA khiến HLV Mikel Arteta lo lắng cho tham vọng đoạt cú “ăn 4” lịch sử.

Chiến thắng Wigan 4-0 giúp Arsenal giành vé đi tiếp ở giải đấu lâu đời nhất bóng đá Anh nhưng niềm vui của họ không trọn vẹn khi tiếp tục chịu tổn thất lớn về lực lượng.

Ngay trước giờ bóng lăn, hậu vệ Riccardo Calafiori dính chấn thương trong lúc khởi động và buộc phải rút khỏi đội hình.

Thủ quân Martin Odegaard cũng không thể góp mặt do chấn thương gặp phải ở trận hòa Brentford 1-1 trước đó ở Ngoại hạng Anh.

Tổn thất với Arsenal chưa dừng lại khi hậu vệ Ben White buộc phải rời sân trong hiệp 2 sau khi được chăm sóc y tế.

Danh sách "bệnh binh" của đội bóng thành London còn có tiền đạo Kai Havertz và tiền vệ Mikel Merino.

Arsenal trả giá đắt khi thắng Wigan, HLV Mikel Arteta lo trượt “ăn 4” - Ảnh 1.

HLV Mikel Arteta đang lo lắng về tình hình chấn thương của các cầu thủ Arsenal. Ảnh: Alamy

Arsenal hiện đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 4 điểm nhiều hơn Man City, đã giành quyền vào vòng 1/8 Champions League với thành tích toàn thắng vòng bảng, góp mặt ở vòng 5 FA Cup và chuẩn bị đá chung kết Cup Liên đoàn Anh.

HLV Mikel Arteta thừa nhận cơn bão chấn thương đang trở thành mối đe dọa với tham vọng giành "cú ăn 4" lịch sử của Arsenal. Họ đang sứt mẻ lực lượng ở cả 3 tuyến, đặc biệt nơi tuyến giữa trong giai đoạn lịch then chốt của mùa giải. 

"Tôi thực sự lo lắng về các ca chấn thương, đặc biệt trong bối cảnh hiện tại"- HLV Mikel Arteta bày tỏ với truyền thông – "Trước đây là các tiền đạo, sau đó đến hàng phòng ngự và giờ nơi tuyến giữa. Chúng tôi vẫn đang xoay xở nhưng cần các cầu thủ trở lại để có thêm lựa chọn".

Arsenal trả giá đắt khi thắng Wigan, HLV Mikel Arteta lo trượt “ăn 4” - Ảnh 2.

Hậu vệ Ben White phải rời sân trong hiệp hai trận Arsenal thắng Wigan 4-0 ở FA Cup hôm 16-2. Ảnh: Alamy

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh sự thiếu hụt nhân sự đang ảnh hưởng đến tính linh hoạt chiến thuật: "Chúng tôi cần các cầu thủ sớm bình phục không chỉ để có đủ quân số mà còn để có thêm phương án trước từng đối thủ khác nhau".

Chấn thương buộc nhà cầm quân sinh năm 1981 phải "liệu cơm gắp mắm" như ở trận gặp Wigan, tiền đạo Bukayo Saka được kéo vào chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm thay vì chạy cánh quen thuộc. Đây là phương án mà HLV Arteta cho biết có thể tiếp tục sử dụng trong thời gian tới. 

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Arsenal vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội khi ghi 4 bàn vào lưới Wigan chỉ trong 30 phút đầu trận nhờ công tiền đạo Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus cùng pha phản lưới nhà của hậu vệ Jack Hunt

Trong bối cảnh lực lượng bị ảnh hưởng, HLV Arteta đã trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Trung vệ Marli Salmon (16 tuổi) và thủ môn Tommy Setford (19 tuổi) có màn ra mắt sân nhà, trong khi tiền vệ Christian Norgaard gây ấn tượng trong lần hiếm hoi đá chính.

Đánh giá về các cầu thủ trẻ, HLV Arteta cho biết: "Họ đã thể hiện rất tốt. Đây là những trận đấu giúp họ tích lũy kinh nghiệm. Chúng tôi cần điều đó khi một số cầu thủ quan trọng đang vắng mặt".

Lịch thi đấu dày đặc cùng tình trạng chấn thương khiến thách thức càng lớn hơn với thầy trò Arteta. Họ sẽ đấu bù với Wolves vào ngày 19-2, sau đó 3 ngày sẽ phải làm khách Tottenham ở Ngoại hạng Anh.

Mặc dù vậy, tiền đạo Noni Madueke kêu gọi người hâm mộ giữ niềm tin: "Các cổ động viên có quyền kỳ vọng. Chúng tôi đang nỗ lực để mang lại một mùa giải xứng đáng với những gì đã thể hiện. Điều quan trọng là phải duy trì sự tập trung mỗi ngày"

Arsenal trả giá đắt khi thắng Wigan, HLV Mikel Arteta lo trượt “ăn 4” - Ảnh 3.

Thủ quân Martin Odegaard vắng mặt trong trận thắng của Wigan do dính chấn thương khi Arsenal hoà Brentford 1-1 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Alamy

Ngoại hạng Anh Arsenal HLV Mikel Arteta Martin Odegaard FA Cup ăn 4 Wigan
    Thông báo