Arsenal thắng nhàn nhã Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup sau năm năm

Đông Linh (theo Arsenal FC)

(NLĐO) - Một hiệp một bùng nổ giúp Arsenal thắng dễ Wigan Athletic 4-0 trên sân Emirates, qua đó giành vé vào vòng 5 FA Cup lần đầu kể từ năm 2020.

Trận đấu được định đoạt chỉ trong vòng nửa giờ, chính xác là chỉ 27 phút sau khi bóng lăn với cơn mưa bàn thắng mà "Pháo thủ" dội vào lưới đối thủ đang chơi tại giải Hạng nhì (League One).

Ngay trước giờ bóng lăn, HLV Mikel Arteta của Arsenal buộc phải điều chỉnh đội hình khi Riccardo Calafiori dính chấn thương khi khởi động. Ổng "kéo" Bukayo Saka vào đá tiền vệ trung tâm bên cạnh Eberechi Eze. Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Arsenal thắng nhàn Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup sau năm năm - Ảnh 1.

Noni Madueke chiến thắng khi đối đầu thủ môn Sam Tickle

Phút 10, Saka tung đường chọc khe sắc lẹm để Noni Madueke băng xuống mở tỉ số bằng cú dứt điểm lạnh lùng hạ thủ môn Sam Tickle. Bảy phút sau, Arsenal nhân đôi cách biệt. Christian Norgaard chuyền bóng tinh tế cho Eze, trước khi tiền vệ này kiến tạo để Gabriel Martinelli ghi bàn thứ tư của anh tại FA Cup mùa này.

Arsenal thắng nhàn Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup sau năm năm - Ảnh 2.

Gabriel Martinelli nhân đôi cách biệt

Cơn ác mộng của Wigan chưa dừng lại. Phút 23, từ pha phối hợp bên cánh trái, Saka tạt bóng khiến hậu vệ Jack Hunt lúng túng đánh đầu phản lưới nhà. 

TIN LIÊN QUAN

Đến phút 27, Gabriel Jesus khép lại hiệp đấu bùng nổ bằng cú lốp bóng tinh tế sau đường chuyền dài chuẩn xác của Norgaard. Arsenal trở thành đội Premier League đầu tiên ghi bốn bàn trong 30 phút đầu một trận FA Cup.

Arsenal thắng nhàn Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup sau năm năm - Ảnh 3.

Gabriel Jesus ghi bàn thắng thứ tư cho chủ nhà Arsenal

Sau khi tạo cách biệt an toàn, đội chủ nhà chủ động giảm nhịp. Dù vậy, thủ môn Kepa Arrizabalaga vẫn phải hai lần trổ tài trước Joe Taylor và Raphel Rodrigues - trận đấu giữ sạch lưới thứ 22 của Arsenal mùa này.

Arsenal thắng nhàn Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup sau năm năm - Ảnh 4.

Thủ môn trẻ Tommy Setford được thử lửa cuối trận

Hiệp hai chứng kiến một số thử nghiệm nhân sự của HLV Mikel Arteta phía Arsenal. Viktor Gyokeres vào sân và suýt ghi bàn khi cú dứt điểm của anh dội cột dọc. Đáng chú ý, tài năng 16 tuổi Marli Salmon có màn ra mắt sân nhà khi thay William Saliba, trước khi thủ môn trẻ Tommy Setford cũng được tung vào cuối trận trong sự cổ vũ lớn từ khán đài.

Arsenal thắng nhàn Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup sau năm năm - Ảnh 5.

Arsenal vào vòng 5 FA Cup, thẳng tiến ở mặt trận thứ tư mùa này

Chiến thắng nhẹ nhàng giúp Arsenal hoàn thành mục tiêu tiến sâu tại FA Cup. Thầy trò Mikel Arteta sẽ làm khách của Wolverhampton tại Ngoại hạng Anh ngày 18-2, trước khi trở về Bắc London chờ đấu trận derby với Tottenham Hotspur sau đó 4 ngày.

