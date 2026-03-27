Arul - một lần đến

Bài, ảnh: Phúc Thịnh

(NLĐO)- Ngồi tại không gian văn hóa Arul, chúng tôi thong thả thưởng thức vị đắng cà phê Ban Mê

Một quán cà phê cũng là một ngôi nhà dài mẫu hệ Ê Đê. Chỉ chừng đó thôi, cũng đủ để ta phải tìm đến Arul, trong buôn Akô Dhông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Arul, một lần đến - Ảnh 1.

Không gian quán cà phê Arul sau khi được mở rộng

Hướng ra con đường nhỏ, trước là những nếp nhà "dài như một tiếng chiêng" với kiến trúc màu gỗ nâu truyền thống, sau là những căn nhà bê-tông hiện đại mới xây. 

Cảnh quan "trước cũ sau mới, tiền cổ hậu kim" độc đáo đó phản ánh nỗ lực của bà con đồng bào cố gắng neo vào những gì gọi là "bản sắc", dù không dễ chút nào trong cuộc sống hôm nay. 

Buôn Akô Dhông tự nó đã rất đặc biệt, chỉ mới "khai sinh" từ giữa thế kỷ trước, bởi một già làng đi tìm miền đất hứa nơi đầu nguồn nước, giữ rừng và làm đồn điền trồng cà phê.

Arul, một lần đến - Ảnh 2.

Không gian văn hóa ở Arul

Ở "buôn trong phố" ấy, có H'Len Niê. Đau đáu trước những gì là "Ê Đê" cứ dần mai một, mất mát, chị cặm cụi, cần mẫn, nhặt nhạnh, gom góp cơ man là thứ - từ cái bình dị đến cái vô giá. Phải gìn giữ, cho bằng được. Để hôm nay có một Arul.

Ngồi tại không gian văn hóa Arul, chúng tôi thong thả thưởng thức vị đắng Ban Mê. Không có nông sản nào xứng đáng đưa danh tiếng miền đất đỏ bazan vang xa hơn là cà phê. 

Không có cây công nghiệp nào tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của Tây Nguyên hơn là cà phê.

Arul, một lần đến - Ảnh 3.

Một nét văn hóa mẫu hệ Ê Đê tại Arul

Chúng tôi lan man nói với nhau câu chuyện gì đó, không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ bên ngoài nắng chiều cứ ánh lên, rực rỡ, trước khi dìu dịu lại rồi tắt hẳn.

Giữa hương Aroma cà phê mê đắm, màn đêm dần buông xuống trên miền mơ tưởng cao nguyên…

Arul, một lần đến - Ảnh 4.

Vị đắng Ban Mê tại Arul

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Arul, một lần đến - Ảnh 5.
Arul, một lần đến - Ảnh 6.

Quán cà phê ta hẹn...

NLĐO)- Đó là một quán cà phê sân vườn nho nhỏ, nằm trên con đường lạ, lạ lắm, mà đến giờ anh còn chưa kịp nhớ tên.

Cà phê Cầu Đất: Sự kết tinh từ đất lành

(NLĐO)- Cà phê Arabica Cầu Đất nhiều giống nhưng trọng điểm kinh tế là Yelow bourbon, giống cà vàng chín mẩy hạt và chất lượng mang dấu ấn vùng đất.

Bảo tàng Thế giới Cà phê: Nơi lưu giữ bản sắc Việt

(NLĐO) - Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của Bảo tàng Thế giới Cà phê nằm ở việc mở ra một cách nhìn rộng hơn về cà phê.

cà phê Cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026 Lễ hội tôn vinh cà phê trà việt lần 4 năm 2026
