Thể thao

ASEAN Para Games 13 đã chính thức khởi tranh

Đông Linh - Ảnh: Phạm Dương

(NLĐO) - Tối 20-1, tại sân vận động 80th Birthday ở Nakhon Ratchasima, lễ khai mạc ASEAN Para Games 13 đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của 10 đoàn thể thao.

Với khẩu hiệu "Cùng nhau tạo nên niềm tự hào", lễ khai mạc ASEAN Para Games 13 diễn ra với điểm nhấn là giới thiệu bản sắc văn hóa nước chủ nhà Thái Lan, thông qua 3 màn trình diễn với chủ đề: "Hòa nhịp trái tim" (Harmony of Hearts), "Nhịp đập Pop Issan" (Heartbeat Isaan Pop) và "Nhịp điệu của những giấc mơ" (The Rhythm of Dreams).

Lễ khai mạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan, như các ca sĩ dòng nhạc đồng quê Sunaree Ratchasima và Apaporn Nakhonsawan, nữ rapper Milli (Danupha Kanatheerakul), "Keng" Tachaya Prathumwan và "Gam The Star" - Wichayanee Piaklin đã tạo nên không khí sôi động, giàu cảm xúc và lan tỏa tinh thần tích cực.

ASEAN Para Games 13 đã chính thức khởi tranh - Ảnh 1.

VĐV chủ nhà Saisunee Jaena thắp ngọn đuốc đại hội

Tại lễ khai mạc, Đoàn Thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam đã tham dự với những thành viên ưu tú nhất. Cầm cờ dẫn đầu phần diễu hành của đoàn TTNKT Việt Nam là VĐV cầu lông Trương Ngọc Bình. Nhiệm vụ này từng được trao cho lực sĩ cử tạ Lê Văn Công, tuy nhiên do tuyển thủ này phải thi đấu vào ngày 21-1 nên giờ chót có sự thay đổi.

ASEAN Para Games 13 đã chính thức khởi tranh - Ảnh 2.

VĐV Trương Ngọc Bình cầm cờ dẫn đầu phần diễu hành của đoàn TTNKT Việt Nam

Ngọn đuốc ASEAN Para Games 13 được thắp sáng trên đài lửa đại hội bởi Saisunee Jaena, vận động viên đấu kiếm xe lăn của chủ nhà Thái Lan từng 5 lần đoạt huy chương vàng Paralympic.

ASEAN Para Games 13 đã chính thức khởi tranh - Ảnh 3.

Đoàn TTNKT Việt Nam dự lễ khai mạc ASEAN Para Games 13

Sáng 20-1, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã đến thăm và động viên Đoàn TTNKT Việt Nam tham dự ASEAN Para Games lần thứ 13. Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của các vận động viên, huấn luyện viên, đồng thời tìm hiểu cụ thể điều kiện ăn ở, sinh hoạt, tập luyện của đoàn trong những ngày đầu có mặt tại Thái Lan.

ASEAN Para Games 13 đã chính thức khởi tranh - Ảnh 4.

Đoàn TTNKT Việt Nam dự lễ khai mạc ASEAN Para Games 13

Do có sự điều chỉnh trong công tác tổ chức của nước chủ nhà nên nhiều môn có sự thay đổi về nơi ở khiến công tác chuẩn bị của đoàn TTNKT Việt Nam gặp những khó khăn nhất định.

Tuy nhiên, đoàn tiền trạm đã đi khảo sát các địa điểm mới và chủ động phối hợp và làm việc với Ban tổ chức chi tiết, cụ thể tất cả các đầu việc để có điều kiện tốt nhất cho các vận động viên Việt Nam.

Bên cạnh đó, các vận động viên đã chủ động tập các bài tập tại nơi ở, tận dụng các khoảng không gian tại nơi ở để luyện tập.

ASEAN Para Games 13 đã chính thức khởi tranh - Ảnh 5.

Đoàn TTNKT Việt Nam đặt chỉ tiêu từ 30 - 35 HCV, đứng top 5 tại ASEAN Para Games 13

Ghi nhận tinh thần nỗ lực, ý chí vượt khó và sự chuẩn bị nghiêm túc của các đội tuyển, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn quan tâm, theo dõi sát sao và tạo điều kiện thuận lợi nhất để đoàn TTNKT Việt Nam yên tâm thi đấu.

ASEAN Para Games 13 diễn ra từ ngày 20 đến 26-1-2026 với 19 môn thể thao, 536 nội dung thi đấu. Đoàn TTNKT Việt Nam tham gia tranh tài với 140 vận động viên ở 11 môn thể thao (điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, boccia, bắn cung, quần vợt xe lăn, đấu kiếm xe lăn). Đây là lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng và huấn luyện chuyên sâu, sẵn sàng cho những ngày thi đấu sôi nổi tại đại hội. Đoàn TTNKT Việt Nam đặt ra chỉ tiêu là giành được từ 30 - 35 huy chương vàng, phấn đấu góp mặt trong 5 đoàn dẫn đầu tại ASEAN Para Games 13.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường dự ASEAN Para Games 13

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường dự ASEAN Para Games 13

Ngày 15-1, Đoàn thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự ASEAN Para Games 13.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân dự ASEAN Paragames 13

(NLĐO) - Lễ xuất quân Đoàn thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 đã được long trọng tổ chức tại TP HCM.

Giải Vô địch thể thao người khuyết tật quốc gia 2025

Giải năm nay quy tụ 317 HLV, VĐV đến từ 9 tỉnh, thành: Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, TP Huế và TP HCM.

Thái Lan lễ khai mạc TTNKT Việt Nam Nakhon Ratchasima ASEAN Para Games 13
