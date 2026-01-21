ASEAN Para Games 13 đã chính thức khởi tranh

Với khẩu hiệu "Cùng nhau tạo nên niềm tự hào", lễ khai mạc ASEAN Para Games 13 diễn ra với điểm nhấn là giới thiệu bản sắc văn hóa nước chủ nhà Thái Lan, thông qua 3 màn trình diễn với chủ đề: "Hòa nhịp trái tim" (Harmony of Hearts), "Nhịp đập Pop Issan" (Heartbeat Isaan Pop) và "Nhịp điệu của những giấc mơ" (The Rhythm of Dreams).



Lễ khai mạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan, như các ca sĩ dòng nhạc đồng quê Sunaree Ratchasima và Apaporn Nakhonsawan, nữ rapper Milli (Danupha Kanatheerakul), "Keng" Tachaya Prathumwan và "Gam The Star" - Wichayanee Piaklin đã tạo nên không khí sôi động, giàu cảm xúc và lan tỏa tinh thần tích cực.

VĐV chủ nhà Saisunee Jaena thắp ngọn đuốc đại hội

Tại lễ khai mạc, Đoàn Thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam đã tham dự với những thành viên ưu tú nhất. Cầm cờ dẫn đầu phần diễu hành của đoàn TTNKT Việt Nam là VĐV cầu lông Trương Ngọc Bình. Nhiệm vụ này từng được trao cho lực sĩ cử tạ Lê Văn Công, tuy nhiên do tuyển thủ này phải thi đấu vào ngày 21-1 nên giờ chót có sự thay đổi.



VĐV Trương Ngọc Bình cầm cờ dẫn đầu phần diễu hành của đoàn TTNKT Việt Nam

Ngọn đuốc ASEAN Para Games 13 được thắp sáng trên đài lửa đại hội bởi Saisunee Jaena, vận động viên đấu kiếm xe lăn của chủ nhà Thái Lan từng 5 lần đoạt huy chương vàng Paralympic.

Đoàn TTNKT Việt Nam dự lễ khai mạc ASEAN Para Games 13

Sáng 20-1, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã đến thăm và động viên Đoàn TTNKT Việt Nam tham dự ASEAN Para Games lần thứ 13. Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của các vận động viên, huấn luyện viên, đồng thời tìm hiểu cụ thể điều kiện ăn ở, sinh hoạt, tập luyện của đoàn trong những ngày đầu có mặt tại Thái Lan.

Do có sự điều chỉnh trong công tác tổ chức của nước chủ nhà nên nhiều môn có sự thay đổi về nơi ở khiến công tác chuẩn bị của đoàn TTNKT Việt Nam gặp những khó khăn nhất định.

Tuy nhiên, đoàn tiền trạm đã đi khảo sát các địa điểm mới và chủ động phối hợp và làm việc với Ban tổ chức chi tiết, cụ thể tất cả các đầu việc để có điều kiện tốt nhất cho các vận động viên Việt Nam.

Bên cạnh đó, các vận động viên đã chủ động tập các bài tập tại nơi ở, tận dụng các khoảng không gian tại nơi ở để luyện tập.

Đoàn TTNKT Việt Nam đặt chỉ tiêu từ 30 - 35 HCV, đứng top 5 tại ASEAN Para Games 13

Ghi nhận tinh thần nỗ lực, ý chí vượt khó và sự chuẩn bị nghiêm túc của các đội tuyển, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn quan tâm, theo dõi sát sao và tạo điều kiện thuận lợi nhất để đoàn TTNKT Việt Nam yên tâm thi đấu.