Thể thao

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân dự ASEAN Paragames 13

Đào Tùng

(NLĐO) - Lễ xuất quân Đoàn thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 đã được long trọng tổ chức tại TP HCM.

Ngày 16-12, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TP HCM), Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) cho Đoàn thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân dự ASEAN Paragames 13 - Ảnh 1.

Đoàn TTNKT Việt Nam dâng hoa tượng đài Bác Hồ

Tham dự lễ xuất quân có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái... cùng các thành viên của Đoàn TTNKT tham dự ASEAN Para Games 13.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân dự ASEAN Paragames 13 - Ảnh 2.

Đoàn TTNKT Việt Nam dâng hương tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương nỗ lực, ý chí và thành tích ấn tượng của TTNKT Việt Nam trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển. Phó thủ tướng cho biết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện và có nhiều chính sách hỗ trợ nhằm giúp người khuyết tật được hưởng thụ đầy đủ và bình đẳng về quyền công dân và phúc lợi xã hội, đồng thời phát huy khả năng của mình để tham gia đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân dự ASEAN Paragames 13 - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính giao nhiệm vụ cho Đoàn TTNKT Việt Nam

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "ASEAN Para Games 13 là cơ hội để các vận động viên khuyết tật Việt Nam được thi đấu, giao lưu học hỏi, nâng cao thành tích, vượt qua chính mình và được hòa nhập với cộng đồng ASEAN. Cao hơn nữa, Đoàn TTNKT Việt Nam sẽ mang đến với bạn bè quốc tế hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam vì hòa bình, hữu nghị, thân thiện nhưng kiên cường, có ý chí vươn lên mãnh liệt".

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân dự ASEAN Paragames 13 - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao cờ xuất quân cho Trưởng đoàn TTNKT Lê Thị Hoàng Yến

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã trao cờ Tổ quốc cho trưởng đoàn Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, đánh dấu việc đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chính thức nhận nhiệm vụ tranh tài tại ASEAN Para Games 13. Bà Lê Thị Hoàng Yến cho biết các đội tuyển đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, tập huấn bài bản, sẵn sàng bước vào đại hội diễn ra tại Korat (Nakhon Ratchasima, Thái Lan) từ ngày 15 đến 27-1-2026. Đoàn Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 40 đến 50 HCV, nằm trong nhóm 4 - 5 quốc gia dẫn đầu khu vực.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân dự ASEAN Paragames 13 - Ảnh 5.

Lực sĩ Lê Văn Công tuyên thệ trước giờ lên đường

Lực sĩ Lê Văn Công - nhà vô địch cử tạ Paralympic 2016, đại diện cho hơn 140 VĐV phát biểu tuyên thệ trước giờ lên đường, khẳng định sẽ nỗ lực thi đấu hết mình, vượt qua mọi giới hạn bản thân để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Chương trình thi đấu chính thức của ASEAN Para Games 13 bao gồm 19 môn thể thao, với 536 nội dung thi đấu. 

Đoàn TTNKT Việt Nam dự kiến tham dự với 185 thành viên, trong đó có 141 VĐV (bao gồm 2 VĐV dẫn đường), tranh tài ở 11 môn thể thao, gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, boccia, bắn cung, quần vợt xe lăn và đấu kiếm xe lăn.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam phó thủ tướng Mai Văn Chính Thể thao người khuyết tật ASEAN Paragames 13 Trưởng đoàn TTNKT Lê Thị Hoàng Yến
