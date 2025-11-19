Asian Cup 2027: Cơ hội kiểm chứng hàng công

So tài với chủ nhà Lào ở lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại Asian Cup 2027 vào lúc 19 giờ ngày 19-11 là cơ hội để tuyển Việt Nam cải thiện khâu tấn công, giúp các chân sút giải tỏa áp lực ghi bàn.

Chờ Xuân Son ghi bàn

Ở trận đấu lượt đi giữa 2 đội diễn ra trên sân Gò Đậu (Bình Dương cũ) hôm 25-3, đội tuyển Việt Nam dễ dàng vượt qua tuyển Lào đến 5 bàn không gỡ. Thời điểm đó, tuyển Việt Nam vừa đăng quang ASEAN Cup 2024 và tràn đầy tự tin thể hiện vị thế "anh cả" Đông Nam Á trước đội bóng được đánh giá yếu hơn.

Dù hàng công đội tuyển Việt Nam thiếu vắng chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son song cú đúp bàn thắng của Văn Vĩ cùng những màn tỏa sáng của Ngọc Quang, Hai Long và Quang Hải giúp đoàn quân HLV Kim Sang-sik thể hiện sức mạnh của nhà vô địch ASEAN Cup.

Xuân Son (bìa trái) đã trở lại sau chấn thương, đang được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện khâu tấn công cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, 3 lượt đấu sau đó, tuyển Việt Nam thắng 2, thua 1, ghi được 4 bàn thắng và để thủng lưới đến 5 lần. Đáng chú ý ở màn tái đấu tuyển Nepal trên sân Thống Nhất (TP HCM) hôm 14-10, tuyển Việt Nam chỉ giành chiến thắng 1-0 nhờ pha phản lưới nhà của đối phương.

Xuân Son đã bình phục chấn thương và trở lại tuyển Việt Nam trong chuyến hành trình đến Lào lần này. Sau thời gian dài không được thi đấu, tiền đạo sinh năm 1997 gốc Brazil khao khát được ra sân để tìm lại cảm giác bóng cũng như phong độ đỉnh cao.

Trong lần trở lại tuyển Việt Nam, những ngày qua Xuân Son luôn "nuốt trọn" giáo án tập luyện, được đồng đội lẫn ban huấn luyện đánh giá cao về thể chất. Chạm trán tuyển Lào, một đối thủ không mạnh, cũng là cơ hội giúp Xuân Son tìm lại bản năng "săn bàn".

Thử nghiệm "tân binh"

Ở lần hội quân dịp FIFA Days tháng 11-2025, tuyển Việt Nam có 2 "tân binh" là trung vệ Khổng Minh Gia Bảo và tiền vệ Nguyễn Trần Việt Cường. Bộ đôi này thể hiện sự hòa nhập nhanh và biết cách chứng tỏ bản năng ở lần đầu lên tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Hai "tân binh" này là những trụ cột không thể thiếu ở đội bóng chủ quản nhưng được dự đoán sẽ khó cạnh tranh một suất trong đội hình xuất phát đội tuyển Việt Nam trong trận tái đấu tuyển Lào.

Việt Cường là một cầu thủ đa năng, giàu kỹ thuật, có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng tấn công, sở trường là tiền vệ cánh trái. Việt Cường sở hữu nhãn quan kiến thiết nhạy bén, dứt điểm đa dạng, hiểm hóc và đã ghi 2 bàn thắng cùng 1 kiến tạo sau 7 lần ra sân cho Becamex TP HCM ở V-League mùa này.

Trong khi đó, Gia Bảo là mẫu trung vệ không ngại va chạm để ngăn chặn đối phương. Không có lợi thế về chiều cao, cầu thủ của CLB Công an TP HCM bù đắp bằng tinh thần thi đấu kiên cường. Điểm nổi bật ở Gia Bảo là khả năng phán đoán tình huống nhanh, chuẩn xác, đưa ra các phương án đối phó hợp lý và cũng rất "lì lợm" khi tranh chấp bóng với đối thủ.

Ngoài kinh nghiệm thi đấu quốc tế non kém so với đồng nghiệp, Gia Bảo cũng có phần hạn chế ở khả năng "không chiến".

Vì vậy, nếu có tên trong sơ đồ 3-4-3 hoặc 3-4-1-2 của tuyển Việt Nam, Gia Bảo nhiều khả năng được xếp đá vai trò trung vệ lệch cánh.

Ở lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025 diễn ra tại Trung Quốc chiều 18-11, tuyển U22 Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước U22 Hàn Quốc. Kết thúc giải đấu, U22 Việt Nam thắng 1 và thua 2 sau 3 trận.



