Asian Cup 2027: Cơ hội kiểm chứng hàng công

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Asian Cup 2027: Cơ hội kiểm chứng hàng công

TƯỜNG PHƯỚC

Những màn trình diễn gần đây của thầy trò ông Kim Sang-sik không còn ấn tượng bởi hiệu quả tấn công đang giảm sút

So tài với chủ nhà Lào ở lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại Asian Cup 2027 vào lúc 19 giờ ngày 19-11 là cơ hội để tuyển Việt Nam cải thiện khâu tấn công, giúp các chân sút giải tỏa áp lực ghi bàn.

Chờ Xuân Son ghi bàn

Ở trận đấu lượt đi giữa 2 đội diễn ra trên sân Gò Đậu (Bình Dương cũ) hôm 25-3, đội tuyển Việt Nam dễ dàng vượt qua tuyển Lào đến 5 bàn không gỡ. Thời điểm đó, tuyển Việt Nam vừa đăng quang ASEAN Cup 2024 và tràn đầy tự tin thể hiện vị thế "anh cả" Đông Nam Á trước đội bóng được đánh giá yếu hơn.

Dù hàng công đội tuyển Việt Nam thiếu vắng chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son song cú đúp bàn thắng của Văn Vĩ cùng những màn tỏa sáng của Ngọc Quang, Hai Long và Quang Hải giúp đoàn quân HLV Kim Sang-sik thể hiện sức mạnh của nhà vô địch ASEAN Cup.

Cơ hội kiểm chứng hàng công - Ảnh 1.

Xuân Son (bìa trái) đã trở lại sau chấn thương, đang được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện khâu tấn công cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, 3 lượt đấu sau đó, tuyển Việt Nam thắng 2, thua 1, ghi được 4 bàn thắng và để thủng lưới đến 5 lần. Đáng chú ý ở màn tái đấu tuyển Nepal trên sân Thống Nhất (TP HCM) hôm 14-10, tuyển Việt Nam chỉ giành chiến thắng 1-0 nhờ pha phản lưới nhà của đối phương.

Xuân Son đã bình phục chấn thương và trở lại tuyển Việt Nam trong chuyến hành trình đến Lào lần này. Sau thời gian dài không được thi đấu, tiền đạo sinh năm 1997 gốc Brazil khao khát được ra sân để tìm lại cảm giác bóng cũng như phong độ đỉnh cao.

Trong lần trở lại tuyển Việt Nam, những ngày qua Xuân Son luôn "nuốt trọn" giáo án tập luyện, được đồng đội lẫn ban huấn luyện đánh giá cao về thể chất. Chạm trán tuyển Lào, một đối thủ không mạnh, cũng là cơ hội giúp Xuân Son tìm lại bản năng "săn bàn".

Thử nghiệm "tân binh"

Ở lần hội quân dịp FIFA Days tháng 11-2025, tuyển Việt Nam có 2 "tân binh" là trung vệ Khổng Minh Gia Bảo và tiền vệ Nguyễn Trần Việt Cường. Bộ đôi này thể hiện sự hòa nhập nhanh và biết cách chứng tỏ bản năng ở lần đầu lên tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Hai "tân binh" này là những trụ cột không thể thiếu ở đội bóng chủ quản nhưng được dự đoán sẽ khó cạnh tranh một suất trong đội hình xuất phát đội tuyển Việt Nam trong trận tái đấu tuyển Lào.

Việt Cường là một cầu thủ đa năng, giàu kỹ thuật, có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng tấn công, sở trường là tiền vệ cánh trái. Việt Cường sở hữu nhãn quan kiến thiết nhạy bén, dứt điểm đa dạng, hiểm hóc và đã ghi 2 bàn thắng cùng 1 kiến tạo sau 7 lần ra sân cho Becamex TP HCM ở V-League mùa này.

Trong khi đó, Gia Bảo là mẫu trung vệ không ngại va chạm để ngăn chặn đối phương. Không có lợi thế về chiều cao, cầu thủ của CLB Công an TP HCM bù đắp bằng tinh thần thi đấu kiên cường. Điểm nổi bật ở Gia Bảo là khả năng phán đoán tình huống nhanh, chuẩn xác, đưa ra các phương án đối phó hợp lý và cũng rất "lì lợm" khi tranh chấp bóng với đối thủ.

Ngoài kinh nghiệm thi đấu quốc tế non kém so với đồng nghiệp, Gia Bảo cũng có phần hạn chế ở khả năng "không chiến". 

Vì vậy, nếu có tên trong sơ đồ 3-4-3 hoặc 3-4-1-2 của tuyển Việt Nam, Gia Bảo nhiều khả năng được xếp đá vai trò trung vệ lệch cánh. 

Ở lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025 diễn ra tại Trung Quốc chiều 18-11, tuyển U22 Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước U22 Hàn Quốc. Kết thúc giải đấu, U22 Việt Nam thắng 1 và thua 2 sau 3 trận.

Cơ hội kiểm chứng hàng công - Ảnh 2.


Tin liên quan

Tuyển Việt Nam cần quyền tự quyết

Tuyển Việt Nam cần quyền tự quyết

Tuyển Việt Nam đã tập buổi đầu tiên tại Lào ngày 16-11, làm quen sân bãi lẫn thời tiết để chuẩn bị tốt cho màn tái đấu với chủ nhà ở vòng loại Asian Cup 2027

Tuyển Việt Nam quyết thắng Lào, tạo động lực trước trận tái đấu Malaysia

(NLĐO) - Tuyển Việt Nam quyết thắng Lào để duy trì cơ hội trong cuộc đua tranh suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 với tuyển Malaysia.

HLV tuyển Lào e ngại chân sút Nguyễn Xuân Son

(NLĐO) - Được chơi trên sân nhà khi tái đấu tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Lào hướng mục tiêu hạn chế bàn thua

tuyển Việt Nam U22 Việt Nam HLV Kim Sang-sik Asian Cup 2027 Nguyễn Xuân Son Khổng Minh Gia Bảo Nguyễn Trần Việt Cường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo