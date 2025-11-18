Tuyển Việt Nam quyết thắng Lào, tạo động lực trước trận tái đấu Malaysia

Tham dự họp báo trước trận đấu giữa tuyển Lào và tuyển Việt Nam hôm 18-11, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh ý nghĩa của trận đấu cuối cùng trong năm 2025 đối với đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik

Ông nói: "Đây là trận đấu quan trọng để khép lại năm 2025 một cách tốt đẹp. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt và các cầu thủ đang có phong độ ổn định. Mục tiêu của toàn đội là thi đấu tự tin và giành chiến thắng".

Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định mục tiêu: "Cuối tháng 3-2026, tuyển Việt Nam mới bước vào trận đấu quan trọng gặp Malaysia. Nhưng chúng tôi muốn thắng ở trận đấu ngày mai để tạo động lực, sự hưng phấn và tinh thần tốt cho cuộc đua giành tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027".

Xuân Son được kỳ vọng giúp cải thiện hàng công tuyển Việt Nam

Một trong những chủ đề nhận được sự quan tâm là khả năng ra sân của tiền đạo Nguyễn Xuân Son - cầu thủ vừa trở lại sau gần một năm điều trị chấn thương. Chia sẻ về điều này, HLV Kim Sang-sik thể hiện niềm vui khi tiền đạo này trở lại đội tuyển quốc gia và kỳ vọng Xuân Son sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao.

"Sự trở lại của Xuân Son giúp chúng tôi có thêm nhiều phương án xây dựng đội hình, tăng chất lượng tấn công.

Tôi hy vọng ngày mai Son sẽ có cơ hội ghi bàn và để lại dấu ấn trong ngày trở lại tuyển Việt Nam" - ông Kim cho biết thêm.

Duy Mạnh tự tin sẽ thắng đẹp tuyển Lào

HLV Kim Sang-sik thổ lộ đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được sự tập trung và thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu tại Lào. HLV Kim Sang-sik nhận xét: "Mặt sân không hoàn hảo 100% nhưng cầu thủ không gặp vấn đề gì và đều tập luyện rất tốt. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho trận đấu ngày mai".

Ở phần chia sẻ của mình, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh khẳng định đây là trận đấu quan trọng với toàn đội và sẽ tập trung tối đa, tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện, nỗ lực hết khả năng để giành chiến thắng.