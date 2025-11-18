HLV tuyển Lào e ngại chân sút Nguyễn Xuân Son

Tuyển Lào đã hết cơ hội lọt vào vòng chung kết sau 3 thất bại và 1 chiến thắng ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đoàn quân HLV Ha Hyeok-jun từng thua đậm Malaysia lẫn Việt Nam và đang xếp thứ 3 bảng F.

HLV Ha Hyeok-jun (bìa trái)

Vì vậy, dù được chơi trên sân nhà khi tái đấu tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 5 lúc 19 giờ ngày 19-11 nhưng tuyển Lào vẫn bị đánh giá thấp hơn đối phương và khó thể tạo nên bất ngờ. HLV Ha Hyeok-jun khẳng định đội chủ nhà đã sẵn sàng và sẽ cố gắng hết sức hạn chế bàn thua.

Ông Ha Hyeok-jun nói: "Chúng tôi có đủ thời gian chuẩn bị và sẽ cố gắng hết sức. Mục tiêu là hạn chế sai lầm, không để thủng lưới và tận dụng tối đa cơ hội. Nguyễn Xuân Son là cầu thủ rất xuất sắc nhưng điều quan trọng là chúng tôi sẽ thi đấu theo kế hoạch đã xây dựng".

Nguyễn Xuân Son trở thành tâm điểm màn so tài giữa tuyển Lào và tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam hiện có 9 điểm sau 4 lượt trận và đang đứng nhì bảng F. Trận đấu gặp đội tuyển Lào được xem là bước đệm quan trọng để thầy trò ông Kim Sang-sik nhen nhóm cơ hội lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam tạm kém hơn Malaysia 3 điểm lẫn chỉ số phụ. Kết quả trận tái đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia vào cuối tháng 3-2026 sẽ phân định thứ hạng chung cuộc của bảng F, cũng như đội giành tấm vé đến Ả Rập Saudi vào đầu năm 2027.