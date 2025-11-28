Europa League: Donyell Malen đưa Aston Villa lên Top 3

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Europa League: Donyell Malen đưa Aston Villa lên Top 3

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Lợi thế sân nhà và màn trình diễn bùng nổ của siêu dự bị Donyell Malen đưa Aston Villa lên ba vị trí dẫn đầu sau 5 lượt trận vòng bảng Europa League.

Donyell Malen tiếp tục sắm vai người hùng khi góp dấu giày vào chiến thắng 2-1 của Aston Villa trước Young Boys, trong trận đấu mà đội bóng của HLV Unai Emery vẫn thể hiện sự vượt trội dù có nhiều xáo trộn trong đội hình. 

Chiến thắng này không chỉ nối dài phong độ ấn tượng của Villa ở đấu trường châu Âu mà còn khẳng định sự linh hoạt và chiều sâu đáng nể của họ mùa này.

Europa League: Donyell Malen đưa Aston Villa lên Top 3 - Ảnh 1.

Cuộc chiến ở Villa Park không hề khoan nhượng

HLV Unai Emery chủ động để hàng loạt trụ cột như Ollie Watkins, John McGinn hay Ezri Konsa ngồi dự bị nhằm giữ sức cho lịch thi đấu dày đặc. 

Tuy nhiên, sự vắng mặt của các ngôi sao không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi tấn công của Villa, nếu không muốn nói là cơ hội của những cầu thủ chuyên ngồi dự bị.

Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà đã áp đảo hoàn toàn Young Boys, đội bóng chưa từng thắng trong các chuyến làm khách tại Anh. Khung thành thủ môn Marvin Keller liên tục chao đảo trước các pha bắn phá của các chân sút chủ nhà. 

Donyell Malen mở ra điểm nóng đầu tiên khi tung cú sút xa hiểm hóc khiến thủ thành Thụy Sĩ phải bay người cứu thua. Jadon Sancho cũng khiến Keller vất vả với pha xoay người dứt điểm ở góc hẹp.

Europa League: Donyell Malen đưa Aston Villa lên Top 3 - Ảnh 2.

Donyell Malen mở tỉ số bằng pha đánh đầu cận thành có chút gây tranh cãi

Sức ép lớn ấy cuối cùng cũng được chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 27. Từ pha treo bóng mẫu mực của Youri Tielemans, Malen băng vào đánh đầu cận thành, bóng đi hiểm khiến thủ môn Keller không thể phản xạ. 

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài công nhận bàn thắng cho Villa.

TIN LIÊN QUAN

Không dừng lại ở đó, đội chủ nhà tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận. Phút 42, Morgan Rogers đột phá dũng mãnh trước khi chuyền cho Malen. Tiền đạo người Hà Lan xử lý tự tin, bứt tốc rồi tung cú sút quyết đoán bằng chân phải, nhân đôi cách biệt và hoàn tất cú đúp trước giờ nghỉ.

Europa League: Donyell Malen đưa Aston Villa lên Top 3 - Ảnh 3.

Donyell Malen hoàn tất cú đúp trước giờ nghỉ giữa trận

Bước sang hiệp hai, Villa vẫn kiểm soát hoàn toàn dù Emery sớm rút nhiều trụ cột ra nghỉ. Young Boys nỗ lực tìm kiếm hy vọng và ở phút 71 tưởng như đã có bàn gỡ khi Chris Bedia đưa bóng vào lưới Emiliano Martínez. 

Nhưng sau khi xem lại, VAR xác định cầu thủ đội khách đã việt vị trong gang tấc.

Europa League: Donyell Malen đưa Aston Villa lên Top 3 - Ảnh 4.

Joël Monteiro nhen nhóm hy vọng cho Young Boys dù quá muộn

Sự vùng lên muộn màng của Young Boys chỉ được đền đáp ở phút 90 với cú dứt điểm chéo góc của Joël Monteiro, thắp lên hy vọng về một cuộc lật ngược tình thế. Nhưng khoảng thời gian bù giờ là không đủ để đại diện Thụy Sĩ tạo nên bất ngờ.

Europa League: Donyell Malen đưa Aston Villa lên Top 3 - Ảnh 5.

Aston Villa đang tiến bước vững chắc trên các mặt trận

Aston Villa khép lại trận đấu bằng 3 điểm xứng đáng, tiếp tục khẳng định sức mạnh và sự ổn định dưới thời HLV Unai Emery. Họ đang xếp thứ tư tại Ngoại hạng Anh và nằm trong Top 3 Europa League sau nửa chặng đường vòng bảng, thành tích không hề xoàng xĩnh với một đội bóng tầm trung đang dần khẳng định tên tuổi.

Lyon, "hiện tượng" Midtiylland và Aston Villa cùng được 12 điểm sau năm lượt trận, chia nhau ba vị trí dẫn đầu chỉ với khác biệt nhỏ về hiệu số bàn thắng - bại.

Một đội bóng Anh khác - Nottingham Forest, sau khởi đầu chậm chạp, đã giành được 7 điểm sau ba vòng đấu gần nhất để vươn lên vị trí thứ 14.

Tin liên quan

Europa League: Aston Villa thắng Maccabi Tel Aviv, kỳ tích bùng nổ ở Villa Park

Europa League: Aston Villa thắng Maccabi Tel Aviv, kỳ tích bùng nổ ở Villa Park

(NLĐO) - Aston Villa tặng món quà ý nghĩa đến HLV Unai Emery khi đánh bại Maccabi Tel Aviv 2-0 tại lượt trận thứ tư vòng bảng Europa League.

Aston Villa lại gieo sầu cho Man City tại sân Villa Park

(NLĐO) - Chuỗi 9 trận bất bại của Man City trên mọi đấu trường đã dừng lại khi "The Citizens" thất thủ ở Villa Park với bàn thua duy nhất trước Aston Villa.

Aston Villa khiếu nại trọng tài khi mất suất tham dự Champions League

(NLĐO) – Aston Villa thất bại 0-2 trước Man United khi thủ môn Martinez dính thẻ đỏ còn trọng tài tước mất cơ hội ghi bàn thắng rất quan trọng của đội khách.

Donyell Malen Aston Villa HLV Unai Emery vòng bảng Europa League Young Boys Aston Villa 2-1 Young Boys
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo