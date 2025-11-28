Europa League: Donyell Malen đưa Aston Villa lên Top 3

Donyell Malen tiếp tục sắm vai người hùng khi góp dấu giày vào chiến thắng 2-1 của Aston Villa trước Young Boys, trong trận đấu mà đội bóng của HLV Unai Emery vẫn thể hiện sự vượt trội dù có nhiều xáo trộn trong đội hình.

Chiến thắng này không chỉ nối dài phong độ ấn tượng của Villa ở đấu trường châu Âu mà còn khẳng định sự linh hoạt và chiều sâu đáng nể của họ mùa này.



Cuộc chiến ở Villa Park không hề khoan nhượng

HLV Unai Emery chủ động để hàng loạt trụ cột như Ollie Watkins, John McGinn hay Ezri Konsa ngồi dự bị nhằm giữ sức cho lịch thi đấu dày đặc.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của các ngôi sao không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi tấn công của Villa, nếu không muốn nói là cơ hội của những cầu thủ chuyên ngồi dự bị.

Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà đã áp đảo hoàn toàn Young Boys, đội bóng chưa từng thắng trong các chuyến làm khách tại Anh. Khung thành thủ môn Marvin Keller liên tục chao đảo trước các pha bắn phá của các chân sút chủ nhà.

Donyell Malen mở ra điểm nóng đầu tiên khi tung cú sút xa hiểm hóc khiến thủ thành Thụy Sĩ phải bay người cứu thua. Jadon Sancho cũng khiến Keller vất vả với pha xoay người dứt điểm ở góc hẹp.

Donyell Malen mở tỉ số bằng pha đánh đầu cận thành có chút gây tranh cãi

Sức ép lớn ấy cuối cùng cũng được chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 27. Từ pha treo bóng mẫu mực của Youri Tielemans, Malen băng vào đánh đầu cận thành, bóng đi hiểm khiến thủ môn Keller không thể phản xạ.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài công nhận bàn thắng cho Villa.

Không dừng lại ở đó, đội chủ nhà tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận. Phút 42, Morgan Rogers đột phá dũng mãnh trước khi chuyền cho Malen. Tiền đạo người Hà Lan xử lý tự tin, bứt tốc rồi tung cú sút quyết đoán bằng chân phải, nhân đôi cách biệt và hoàn tất cú đúp trước giờ nghỉ.

Donyell Malen hoàn tất cú đúp trước giờ nghỉ giữa trận

Bước sang hiệp hai, Villa vẫn kiểm soát hoàn toàn dù Emery sớm rút nhiều trụ cột ra nghỉ. Young Boys nỗ lực tìm kiếm hy vọng và ở phút 71 tưởng như đã có bàn gỡ khi Chris Bedia đưa bóng vào lưới Emiliano Martínez.

Nhưng sau khi xem lại, VAR xác định cầu thủ đội khách đã việt vị trong gang tấc.

Joël Monteiro nhen nhóm hy vọng cho Young Boys dù quá muộn

Sự vùng lên muộn màng của Young Boys chỉ được đền đáp ở phút 90 với cú dứt điểm chéo góc của Joël Monteiro, thắp lên hy vọng về một cuộc lật ngược tình thế. Nhưng khoảng thời gian bù giờ là không đủ để đại diện Thụy Sĩ tạo nên bất ngờ.

Aston Villa đang tiến bước vững chắc trên các mặt trận

Aston Villa khép lại trận đấu bằng 3 điểm xứng đáng, tiếp tục khẳng định sức mạnh và sự ổn định dưới thời HLV Unai Emery. Họ đang xếp thứ tư tại Ngoại hạng Anh và nằm trong Top 3 Europa League sau nửa chặng đường vòng bảng, thành tích không hề xoàng xĩnh với một đội bóng tầm trung đang dần khẳng định tên tuổi.