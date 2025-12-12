HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Aston Villa hạ Basel, tiến sát vòng knock-out Europa League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Đánh bại Basel ngay trên đất Thụy Sĩ, Aston Villa nối dài mạch toàn thắng trên mọi đấu trường và tiến sát tấm vé vào vòng 1/8 Europa League.

Gọi Aston Villa là "hiện tượng" của mùa giải năm nay không hề quá lời, bởi đội bóng vùng Tây Midlands nước Anh đang thi đấu thăng hoa ở cả mặt trận quốc nội lẫn cúp châu Âu. Giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng của cả Premier League lẫn Europa League thực sự là một kỳ tích của thầy trò HLV Unai Emery ở quãng giữa của mùa giải.

Aston Villa hạ Basel, tiến sát vòng knock-out Europa League - Ảnh 1.

Aston Villa xếp thứ ba giải Ngoại hạng và Europa League

Không có nhiều thay đổi trong đội hình so với trận thắng Arsenal 2-1 cuối tuần trước, Aston Villa nhập cuộc chủ động trước chủ nhà Basel. Phút 12, một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Basel đưa bóng đến đúng tầm của tân binh Evann Guessand và chân sút người Pháp không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số cho Aston Villa.

Aston Villa hạ Basel, tiến sát vòng knock-out Europa League - Ảnh 2.

Evann Guessand mở tỉ số sớm cho Aston Villa

Basel chơi kiên cường và nhanh chóng khiến Villa phải dè chừng. Đội chủ nhà từng đưa được bóng vào lưới đối phương sau pha phối hợp của Bénie Traoré và Léo Leroy, nhưng VAR xác nhận Dominik Robin Schmid đã việt vị. Dù vậy, đội bóng Thụy Sĩ cũng không phải chờ quá lâu để vui mừng thật sự. 

TIN LIÊN QUAN

Từ quả đá phạt được thực hiện khôn ngoan phút 34 bởi Xherdan Shaqiri, hậu vệ Flavius Daniliuc thoát xuống trước thủ môn Marco Bizot, khẽ chạm bóng tinh tế gỡ hòa 1-1 trong sự cổ vũ của khán giả, trong đó có huyền thoại quần vợt Roger Federer.

Aston Villa hạ Basel, tiến sát vòng knock-out Europa League - Ảnh 3.

Flavius Daniliuc san bằng cách biệt cho Basel

Sang hiệp hai, HLV Unai Emery điều chỉnh nhân sự khi tung Youri Tielemans vào thay Matty Cash. Quyết định này trở thành bước ngoặt quan trọng của trận đấu. Phút 53, nhận đường chuyền của Emi Buendía, Tielemans tung cú sút chìm chuẩn xác từ rìa vòng cấm, tái lập lợi thế dẫn bàn cho Villa với tỉ số 2-1. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Bỉ cho CLB kể từ tháng Năm.

Aston Villa hạ Basel, tiến sát vòng knock-out Europa League - Ảnh 4.

Youri Tielemans ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho đội khách Aston Villa

Những phút còn lại, Villa chủ động làm chậm nhịp độ trận đấu, kiểm soát bóng chắc chắn và hạn chế tối đa cơ hội của đối thủ. Basel tạo áp lực đáng kể ở cuối trận, trong đó cú đánh đầu chệch cột của Albian Ajeti là tình huống nguy hiểm nhất, nhưng không đủ để giữ điểm. Trận thua này cũng chấm dứt chuỗi bất bại trên sân nhà của Basel tại Europa League kéo dài từ tháng 10-2015.

Aston Villa hạ Basel, tiến sát vòng knock-out Europa League - Ảnh 5.

Aston Villa có chuỗi 8 chiến thắng trên mọi đấu trường

Chiến thắng giúp Aston Villa có 15 điểm sau sáu trận, tiếp tục dẫn đầu bảng đấu và đặt một chân vào vòng knock-out Europa League. Chuỗi tám chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường cũng là thành tích tốt nhất của Aston Villa ở các giải hàng đầu kể từ năm 1914, thời điểm họ từng lập kỷ lục 11 trận thắng liền.

Tin liên quan

Europa League: Donyell Malen đưa Aston Villa lên Top 3

Europa League: Donyell Malen đưa Aston Villa lên Top 3

(NLĐO) – Lợi thế sân nhà và màn trình diễn bùng nổ của siêu dự bị Donyell Malen đưa Aston Villa lên ba vị trí dẫn đầu sau 5 lượt trận vòng bảng Europa League.

Europa League: Aston Villa thắng Maccabi Tel Aviv, kỳ tích bùng nổ ở Villa Park

(NLĐO) - Aston Villa tặng món quà ý nghĩa đến HLV Unai Emery khi đánh bại Maccabi Tel Aviv 2-0 tại lượt trận thứ tư vòng bảng Europa League.

Antony chói sáng, Betis cầm chân Nottingham Forest trận mở màn Europa League

(NLĐO) - Nottingham Forest trở lại sân chơi châu Âu sau 29 năm nhưng niềm vui không trọn vẹn khi để Betis cầm chân 2-2 ở trận mở màn vòng bảng Europa League

Aston Villa Europa League Xherdan Shaqiri Youri Tielemans lượt trận 6 vòng bảng Europa League Basel 1-2 Aston Villa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo