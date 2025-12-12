Aston Villa hạ Basel, tiến sát vòng knock-out Europa League

Gọi Aston Villa là "hiện tượng" của mùa giải năm nay không hề quá lời, bởi đội bóng vùng Tây Midlands nước Anh đang thi đấu thăng hoa ở cả mặt trận quốc nội lẫn cúp châu Âu. Giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng của cả Premier League lẫn Europa League thực sự là một kỳ tích của thầy trò HLV Unai Emery ở quãng giữa của mùa giải.



Aston Villa xếp thứ ba giải Ngoại hạng và Europa League

Không có nhiều thay đổi trong đội hình so với trận thắng Arsenal 2-1 cuối tuần trước, Aston Villa nhập cuộc chủ động trước chủ nhà Basel. Phút 12, một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Basel đưa bóng đến đúng tầm của tân binh Evann Guessand và chân sút người Pháp không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số cho Aston Villa.

Evann Guessand mở tỉ số sớm cho Aston Villa

Basel chơi kiên cường và nhanh chóng khiến Villa phải dè chừng. Đội chủ nhà từng đưa được bóng vào lưới đối phương sau pha phối hợp của Bénie Traoré và Léo Leroy, nhưng VAR xác nhận Dominik Robin Schmid đã việt vị. Dù vậy, đội bóng Thụy Sĩ cũng không phải chờ quá lâu để vui mừng thật sự.

Từ quả đá phạt được thực hiện khôn ngoan phút 34 bởi Xherdan Shaqiri, hậu vệ Flavius Daniliuc thoát xuống trước thủ môn Marco Bizot, khẽ chạm bóng tinh tế gỡ hòa 1-1 trong sự cổ vũ của khán giả, trong đó có huyền thoại quần vợt Roger Federer.

Flavius Daniliuc san bằng cách biệt cho Basel

Sang hiệp hai, HLV Unai Emery điều chỉnh nhân sự khi tung Youri Tielemans vào thay Matty Cash. Quyết định này trở thành bước ngoặt quan trọng của trận đấu. Phút 53, nhận đường chuyền của Emi Buendía, Tielemans tung cú sút chìm chuẩn xác từ rìa vòng cấm, tái lập lợi thế dẫn bàn cho Villa với tỉ số 2-1. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Bỉ cho CLB kể từ tháng Năm.

Youri Tielemans ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho đội khách Aston Villa

Những phút còn lại, Villa chủ động làm chậm nhịp độ trận đấu, kiểm soát bóng chắc chắn và hạn chế tối đa cơ hội của đối thủ. Basel tạo áp lực đáng kể ở cuối trận, trong đó cú đánh đầu chệch cột của Albian Ajeti là tình huống nguy hiểm nhất, nhưng không đủ để giữ điểm. Trận thua này cũng chấm dứt chuỗi bất bại trên sân nhà của Basel tại Europa League kéo dài từ tháng 10-2015.

Aston Villa có chuỗi 8 chiến thắng trên mọi đấu trường

Chiến thắng giúp Aston Villa có 15 điểm sau sáu trận, tiếp tục dẫn đầu bảng đấu và đặt một chân vào vòng knock-out Europa League. Chuỗi tám chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường cũng là thành tích tốt nhất của Aston Villa ở các giải hàng đầu kể từ năm 1914, thời điểm họ từng lập kỷ lục 11 trận thắng liền.