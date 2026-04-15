HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Atletico Madrid loại Barcelona tại tứ kết Champions League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Đánh bại Atletico Madrid trên sân khách, Barcelona vẫn cay đắng dừng bước tại tứ kết Champions League khi thua chung cuộc 2-3 sau hai lượt trận.

Bản lĩnh và sự lì lợm một lần nữa trở thành "thương hiệu" của đội bóng thành Madrid. Atletico Madrid tiếp tục trở thành "khắc tinh" của Barcelona ở giai đoạn knock-out Champions League khi ngăn đối thủ hùng mạnh tiến sâu tại cúp châu Âu như cách họ vẫn làm.

Atletico Madrid loại Barcelona tại tứ kết Champions League - Ảnh 1.

Lamine Yamal khuấy đảo hàng thủ Atletico Madrid

Làm khách tại sân Metropolitano, Barcelona đã cho thấy quyết tâm lật ngược tình thế sau khi bất ngờ để thua 0-2 ở trận lượt đi hồi tuần trước. Bóng lăn chỉ được vài chục giây, Lamine Yamal đã khiến hàng thủ chủ nhà chao đảo với cú cứa lòng buộc thủ môn Juan Musso phải bay người cản phá.

Atletico Madrid loại Barcelona tại tứ kết Champions League - Ảnh 2.

Yamal mở tỉ số cho Barcelona chỉ sau 4 phút

Tuy vậy, Barcelona chỉ cần đúng 4 phút để làm câm lặng cả cầu trường chật cứng hàng chục nghìn khán giả. Lamine Yamal cắt bóng từ đường chuyền về của trung vệ Clement Lenglet rồi phối hợp nhanh với Ferran Torres. Tiền đạo này chọc khe cho Yamal thoát xuống và tài năng 18 tuổi xử lý lạnh lùng, dứt điểm kiểu xâu kim qua hai chân thủ môn Juan Musso để mở tỉ số.

TIN LIÊN QUAN

Sức ép tiếp tục được đội khách duy trì và thành quả tiếp tục đến ở phút 24. Từ một pha để mất bóng của thủ quân chủ nhà Koke, Ferran Torres tung cú sút chân trái hiểm hóc, nhân đôi cách biệt thành 2-0 đồng thời san bằng tổng tỉ số 2-2. Thế trận hoàn toàn thuộc về Barcelona, và họ suýt chút nữa đã tạo nên cú sốc lớn nếu Fermín López không đánh đầu trúng vị trí thủ môn trong tình huống thuận lợi.

Atletico Madrid loại Barcelona tại tứ kết Champions League - Ảnh 3.

Ferran Torres ghi bàn thứ nhì và bị từ chối một pha lập công

Giữa lúc hưng phấn lên cao, Barcelona lại phải trả giá bởi một khoảnh khắc lơ là. Phút 31, Ademola Lookman dễ dàng đệm bóng cận thành, tái lập lợi thế cho Atlético về kết quả chung cuộc. Bàn thua này khiến mọi nỗ lực của đội bóng xứ Catalan trở nên mong manh.

Atletico Madrid loại Barcelona tại tứ kết Champions League - Ảnh 4.

Ademola Lookman gieo hy vọng cho Atletico với bàn gỡ 1-2

Hiệp hai chứng kiến "kịch bản" quen thuộc thường thấy ở Atlético: Lùi sâu, phòng ngự số đông và chờ đợi sai lầm. Barcelona kiểm soát bóng áp đảo, liên tục dồn ép, thậm chí đưa được bóng vào lưới sau cú vô-lê của Torres, nhưng VAR đã từ chối vì việt vị.

Atletico Madrid loại Barcelona tại tứ kết Champions League - Ảnh 5.

Tấm thẻ đỏ của Eric Garcia khiến Barcelona mất người

Khi thời gian trôi dần về cuối trận, áp lực càng đè nặng lên đôi chân các cầu thủ Barcelona. Joan García còn kịp cứu thua xuất sắc để níu giữ hy vọng, nhưng chiếc thẻ đỏ của Eric García ở phút cuối gần như khép lại mọi cơ hội.

Atletico Madrid loại Barcelona tại tứ kết Champions League - Ảnh 6.

Thua lượt về nhưng Atletico Madrid vẫn đi tiếp nhờ tỉ số 3-2 chung cuộc

Trong thế thiếu người, Barcelona dồn toàn lực tấn công trong những phút bù giờ nhưng không thể tìm thêm bàn thắng. Thắng trận lượt về nhưng thua chung cuộc, đội bóng xứ Catalan thêm một lần gục ngã ở tứ kết Champions League, trong khi Atlético Madrid tiếp tục khẳng định bản lĩnh "sát thủ" ở những trận đấu knock-out.

Tin liên quan

Hy vọng lội ngược dòng của Barcelona trước Atletico Madrid

Hy vọng lội ngược dòng của Barcelona trước Atletico Madrid

(NLĐO) - Nhiều cầu thủ Barcelona đang có phong độ cao, nhưng Metropolitano chưa từng là thử thách dễ dàng với đội bóng xứ Catalan.

Barcelona khiếu nại UEFA sau trận thua Atletico Madrid

(NLĐO) - Thất bại ngay trên sân nhà trước Atletico Madrid dẫn đến làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ Barcelona liên quan đến công tác trọng tài và VAR.

Barcelona có nguy cơ trắng tay tại Champions League

Thất bại 0-2 trên sân nhà trước Atletico Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League đã đẩy Barcelona vào tình thế cực kỳ khó khăn.

Barcelona Ferran Torres lượt về tứ kết Champions League Ademola Lookman Lamine Yamal Atletico Madrid 1-2 (3-2) Barcelona
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo