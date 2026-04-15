Atletico Madrid loại Barcelona tại tứ kết Champions League

Bản lĩnh và sự lì lợm một lần nữa trở thành "thương hiệu" của đội bóng thành Madrid. Atletico Madrid tiếp tục trở thành "khắc tinh" của Barcelona ở giai đoạn knock-out Champions League khi ngăn đối thủ hùng mạnh tiến sâu tại cúp châu Âu như cách họ vẫn làm.



Làm khách tại sân Metropolitano, Barcelona đã cho thấy quyết tâm lật ngược tình thế sau khi bất ngờ để thua 0-2 ở trận lượt đi hồi tuần trước. Bóng lăn chỉ được vài chục giây, Lamine Yamal đã khiến hàng thủ chủ nhà chao đảo với cú cứa lòng buộc thủ môn Juan Musso phải bay người cản phá.

Tuy vậy, Barcelona chỉ cần đúng 4 phút để làm câm lặng cả cầu trường chật cứng hàng chục nghìn khán giả. Lamine Yamal cắt bóng từ đường chuyền về của trung vệ Clement Lenglet rồi phối hợp nhanh với Ferran Torres. Tiền đạo này chọc khe cho Yamal thoát xuống và tài năng 18 tuổi xử lý lạnh lùng, dứt điểm kiểu xâu kim qua hai chân thủ môn Juan Musso để mở tỉ số.

Sức ép tiếp tục được đội khách duy trì và thành quả tiếp tục đến ở phút 24. Từ một pha để mất bóng của thủ quân chủ nhà Koke, Ferran Torres tung cú sút chân trái hiểm hóc, nhân đôi cách biệt thành 2-0 đồng thời san bằng tổng tỉ số 2-2. Thế trận hoàn toàn thuộc về Barcelona, và họ suýt chút nữa đã tạo nên cú sốc lớn nếu Fermín López không đánh đầu trúng vị trí thủ môn trong tình huống thuận lợi.

Giữa lúc hưng phấn lên cao, Barcelona lại phải trả giá bởi một khoảnh khắc lơ là. Phút 31, Ademola Lookman dễ dàng đệm bóng cận thành, tái lập lợi thế cho Atlético về kết quả chung cuộc. Bàn thua này khiến mọi nỗ lực của đội bóng xứ Catalan trở nên mong manh.

Hiệp hai chứng kiến "kịch bản" quen thuộc thường thấy ở Atlético: Lùi sâu, phòng ngự số đông và chờ đợi sai lầm. Barcelona kiểm soát bóng áp đảo, liên tục dồn ép, thậm chí đưa được bóng vào lưới sau cú vô-lê của Torres, nhưng VAR đã từ chối vì việt vị.

Khi thời gian trôi dần về cuối trận, áp lực càng đè nặng lên đôi chân các cầu thủ Barcelona. Joan García còn kịp cứu thua xuất sắc để níu giữ hy vọng, nhưng chiếc thẻ đỏ của Eric García ở phút cuối gần như khép lại mọi cơ hội.

Trong thế thiếu người, Barcelona dồn toàn lực tấn công trong những phút bù giờ nhưng không thể tìm thêm bàn thắng. Thắng trận lượt về nhưng thua chung cuộc, đội bóng xứ Catalan thêm một lần gục ngã ở tứ kết Champions League, trong khi Atlético Madrid tiếp tục khẳng định bản lĩnh "sát thủ" ở những trận đấu knock-out.