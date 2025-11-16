ATP Finals 2025: Số 1 Alcaraz có sống sót trước "kẻ hủy diệt" Sinner?

Khi tay vợt số 1 thế thế giới Carlos Alcaraz thắng Felix Auger - Aliassime 2-0 (6/2, 6/4) trong trận bán kết diễn ra rạng sáng nay 16-11, và trước đó một ngày tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner vượt qua Alex de Minaur 2-0 (7/5, 6/2) ở bán kết, giờ đây tất cả đều chờ đến 0 giờ ngày 17-11 để được xem trận chung kết giữa Big 2: Alcaraz - Sinner.

Trước chung kết ATP Finals 2025: Lý thuyết và quá khứ đang thuộc về Alcaraz

Trong 15 lần đối đầu trực tiếp từ 2021 đến nay, tỷ số đang nghiêng hẳn về Alcaraz là 10-5, ở đó có 5 lần gặp nhau trong năm 2025 và Alcaraz cũng vượt trội với cách biệt 4-1 cùng hai trận thắng gần nhất đều là chung kết tại Master 1000 Cincinnati và Mỹ mở rộng.

ATP Finals 2025 đã có trận chung kết trong mơ

Đáng nói hơn nữa là những trận thắng của Alcaraz trước Sinner đều diễn ra lúc Sinner đạt phong độ đỉnh cao và đang sở hữu chuỗi chiến thắng đáng nể. Càng ấn tượng hơn khi Alcaraz đã bản lĩnh hơn Sinner khi anh đã nhiều lần vượt qua cửa tử để có những trận thắng ngược dòng không thể ngoạn mục hơn.

Đó là trận chung kết dài nhất lịch sử Roland Garros khi dài đến 5 giờ 29 phút với phần thắng thuộc về Alcaraz: 4-6, 6-7(4/7), 6-4, 7-6(7/3), 7-6(10/2)

Chức vô địch Roland Garros 2025 đã đến rất gần với Sinner, nói theo ngôn ngữ thể thao, Sinner đã chạm hơn một tay vào chiếc cúp vô địch khi Sinner thắng hai ván đầu rồi dẫn 5-3 cùng 40-0 ở bàn thứ 9 của ván thứ 3. Có đến 3 cơ hội kết thúc trận đấu (match-point) khi Alcaraz nắm giao bóng, nhưng Sinner đều bỏ lỡ đến khó tin. Đây là bước ngoặt mở ra chiến thắng ngược dòng ngoạn mục rất là khó tin của Alcaraz.

Chức vô địch Roland Garros 2025 đã đến rất gần với Sinner

Thật ra đây là lần thứ hai liên tiếp khi Alcaraz cũng đã vượt qua Sinner sau khi lách qua cửa tử ở trận chung kết Master 1000 Rome Open vào ngày 18.5.2025.

Tuy nhiên từ Rome Open đến Roland Garros cùng là hai giải đấu thi đấu trên mặt sân đất nện không phải là mặt sân sở trường của Sinner, ngược lại, đây là mặt sân Alcaraz ưa thích.

Trong khi đó ATP Finals lại diễn ra trên mặt sân cứng trong nhà sở trường của Sinner, ngược lại hoàn toàn với Alcaraz, thậm chí mới đây Alcaraz còn thua tay vợt 27 thế giới Cameron Norrie ngay trận đầu tiên ở Master 1000 Paris khi thi đấu trên mặt sân cứng trong nhà vào ngày 29-10 dù Alcaraz đang sở hữu thành tích 17 trận thắng liên tiếp trong hệ thống thi đấu Master 1000.

Sinner với phong độ hủy diệt

Sinner thể hiện sức mạnh không tưởng của kẻ hủy diệt tại Turin (Ý) khi đánh bại Alex de Minaur 2-0 (7/5, 6/2) ở bán kết qua đó trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử ATP Finals (từ 1970) đi từ vòng bảng đến chung kết với 4 trận thắng toàn bộ trong hai năm liên tiếp mà không thua một ván nào.

Riêng ATP Finals 2025, Sinner đã tái lập thành tích của Djokovic năm 2018 để trở thành tay vợt nam duy nhất tại giải vào đến trận chung kết mà không mất bàn giao bóng nào kể từ khi ATP Tour bắt đầu thống kê giao bóng từ năm 1991, và Sinner đã thành công khi giữ vững toàn bộ 40 bàn giao bóng từ vòng bảng đến trước trận chung kết năm nay.

Sinner thể hiện sức mạnh không tưởng của kẻ hủy diệt

Ngoài ra Sinner cũng là tay vợt trẻ nhất kể từ Lleyton Hewitt năm 2004 giành quyền vào ba trận chung kết ATP Finals liên tiếp. Tính từ sau khi thua Novak Djokovic trong trận chung kết ATP Finals 2023, Sinner đã thắng 30 trận liên tiếp diễn ra trên mặt sân cứng trong nhà, qua đó Sinner đã giành các danh hiệu trong nhà ở Rotterdam (Hà Lan), Turin (Ý), Vienna (Áo), Paris (Pháp), đồng thời giúp đội tuyển Ý vô địch Davis Cup hai lần.

Muôn trùng khó khăn chờ đợi Alcaraz ở chung kết ATP Finals 2025

Với những thống kê này, chúng ta dễ dàng nhận thấy: Sinner hoàn toàn vượt trội so với Alcaraz khi được thi đấu trên mặt sân cứng trong nhà, nơi mà Alcaraz chỉ mới lần đầu tiên vào chung kết ATP Finals so với Sinner lần thứ ba liên tiếp có mặt ở trận cuối cùng của giải cuối cùng trong năm.

Liệu Alcaraz sẽ thêm một lần khiến Sinner thất vọng khi Alcaraz đã từng thắng trong trận chung kết Roland Garros và cắt chuỗi 21 trận thắng liên tiếp qua đó không cho Sinner có chức vô địch Grand Slam lần thứ 3 liên tiếp khi đã vô địch Mỹ mở rộng 2024 và Úc mở rộng 2025?

Liệu lời giải thích của Alcaraz khi anh đã vứt bỏ áp lực phải vượt qua Sinner để giành lại ngôi vị số 1 thế giới, thứ áp lực đã khiến anh không còn là chính mình, thì anh sẽ thể hiện một phong độ khác hẳn để đánh bại Sinner?

Thế nhưng như trên đã phân tích, sân cứng trong nhà không phải sở trường của Alcaraz, do đó lối đánh đa dạng mạnh mẽ của anh chưa phát huy toàn bộ hiệu quả, huống chi Alcaraz đang phải đối mặt với người bất khả chiến bại ở mặt sân này là Sinner.

Nên nhớ, thắng những tay vợt Top 10 là bình thường, nhưng thắng với cách hủy diệt như Sinner là không bình thường. Hơn nữa Sinner khao khát chiến thắng để đem lại niềm vui cho các cổ động viên Ý.

Thật trớ trêu, trong 15 lần gặp nhau, Alcaraz và Sinner chỉ gặp nhau mỗi một lần trên mặt sân cứng trong nhà đó là lần gặp đầu tiên vào năm 2021 tại Master 1000 Paris, và Alcaraz lại là người chiến thắng 2-0 (7/6, 7/5). Nhưng tất cả đã đổi thay trong bốn năm qua, và ở lần gặp nhau lần thứ hai ở mặt sân này lại diễn ra trên sân nhà của kẻ hủy diệt Jannik Sinner. Sẽ là bất ngờ lớn nếu tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz còn... sống sót!



