Carlos Alcaraz - tay vợt số 1 thế giới 2025

Cần thắng thêm một trận ở ATP Finals Alcaraz mới đảm bảo trở thành tay vợt số 1 ATP 2025, và Alcaraz đã đạt được mục tiêu khi vượt qua tay vợt chủ nhà Musetti ở trận cuối vòng bảng để đứng đầu với 3 trận thắng tuyệt đối.

Với ý nghĩa này, Alcaraz cho biết đây là trận đấu rất quan trọng nên anh có cảm giác âu lo và đó là lý do anh có sự khởi đầu không tốt. Alcaraz cho biết đã cố gắng kiểm soát trạng thái tâm lý thi đấu tốt nhất có thể và cuối cùng anh đã hài lòng với những gì anh đã thể hiện từ đầu giải cũng như là suốt năm 2005 để kết thúc với vị trí số 1.

Tăng tốc về đích

Khán giả Ý đã ủng hộ nồng nhiệt Musetti và đó cũng là cách ủng hộ gián tiếp đứa con cưng Jannik Sinner trong cuộc đua tranh ngôi vị số 1 với Alcaraz.

Trong hoàn cảnh đó cũng như bản thân cũng muốn thắng Alcaraz để chiếm một suất vào bán kết, Musetti khởi đầu rất tốt và luôn khiến Alcaraz vất vả. Nhưng bản lĩnh - sự khác biệt của những tay vợt hàng đầu thế giới so với phần còn lại - đã giúp Alcaraz thắng ván đầu tiên khi ở bàn thứ 10 đã đoạt được tie-break lúc Musetti giao bóng để thắng 6/4.

Qua ván hai, khi cởi bỏ được mọi áp lực, mọi chuyện trở nên dễ dàng và với hai lần bẻ được giao bóng đối phương, Alcaraz đã thắng nhanh 6/1.

Với trận thắng này, Alcaraz đã được cộng thêm 200 điểm để có được 11.650 điểm, số điểm đảm bảo ngôi vị số 1 năm 2025 vì nếu có bị loại ở bán kết, đồng thời Jannik Sinner thắng 3 trận còn lại gồm 1 ở vòng bảng, 1 bán kết và 1 chung kết, thì Sinner cũng chỉ có được tối đa 11.500 điểm.

Cuộc đua ai là tay vợt số 1 năm 2025 đã chính thức khép lại với phần thắng thuộc về Alcaraz.

Những cột mốc ấn tượng

Năm 2022, ở tuổi 19, Alcaraz đã là tay vợt trẻ nhất kết thúc năm với vị trí số 1 kể từ năm 1973.

Năm 2025, Alcaraz đã khởi đầu không tốt khi chỉ vào đến tứ kết Úc mở rộng, Grand Slam duy nhất mà anh chưa thể đăng quang khi trước đó đã vô địch ở Mỹ mở rộng, Roland Garros và Wibledon.

Năm 2025, Alcaraz đã bứt phá ngoạn mục kể từ tháng 4, thay vì những năm trước Alcaraz luôn khởi đầu rất tốt rồi sa sút thậm chí tuột dốc vào cuối mùa. Vì vậy từ tháng 4 cho đến nay, Alcaraz đã dẫn đầu bảng xếp hạng ATP với 8 danh hiệu vô địch bao gồm 2 Grand Slam (Roland Garros, Mỹ mở rộng); 3 giải Master 1000 (Monte-Carlo, Rome, Cincinnati) và 3 giải ATP 500 (Rotterdam, Queen's Club, Tokyo).

Với hai lần nâng cao cúp vô địch tại Roland Garros và US Open, Alcaraz trở thành tay vợt trẻ thứ hai trong kỷ nguyên mở giành được sáu danh hiệu Grand Slam, chỉ sau Bjorn Borg, người cũng mới 22 tuổi khi đạt được cột mốc này.

Alcaraz khiến mọi người phải nhớ đến khi chiến thắng tại Roland Garros vì anh đã cứu được ba điểm vô địch trước Sinner trong trận chung kết, và đây cũng là trận chung kết dài nhất lịch sử giải đấu với năm giờ 29 phút.

Chiến thắng này đã giúp Alcaraz trở thành tay vợt thứ chín trong kỷ nguyên mở đã lội ngược dòng thành công sau khi thua 2 ván đầu tiên ở trận chung kết đơn, đồng thời là người đầu tiên thực hiện được điều ngoạn mục này tại Roland Garros kể từ năm 2004, khi Gaston Gaudio vượt qua Guillermo Coria.

Với chiến thắng tại Mỹ mở rộng, dù chỉ thua một ván, Alcaraz đã trở thành người trẻ nhất trong bốn tay vợt nam giành được nhiều danh hiệu lớn trên ba mặt sân đất nện, cỏ và cứng. Ba người còn lại là Djokovic, Rafael Nadal và Mats Wilander.

Alcaraz là tay vợt ổn định nhất năm 2025 khi có mặt ở trận chung kết của 9 giải đấu liên tiếp từ Rolex Monte-Carlo Masters vào tháng 4 cho đến giải vô địch quần vợt mở rộng Kinoshita Group Japan tại Tokyo vào tháng 9.

Alcaraz đã thắng 17 trận liên tiếp tại ATP Masters 1000 kể từ khi bắt đầu Monte-Carlo cho đến chức vô địch tại Cincinnati Open. Kể từ khi hệ thống Masters 1000 ra đời vào năm 1990, chỉ có Djokovic, Roger Federer, Nadal và Pete Sampras có chuỗi trận thắng dài hơn ở cấp độ này.

Với vị trí số 1 năm 2025, Alcaraz đã cùng với Borg, Stefan Edberg và Lleyton Hewitt có hai lần giành vị trí số 1 ATP cuối năm, đồng thời Alcraz là tay vợt thứ 11 giành vị trí số 1 cuối năm nhiều hơn một lần.

Chủ tịch ATP Andrea Gaudenzi phát biểu: "Kết thúc mùa giải với vị trí số 1 thế giới là một thành tựu đáng kinh ngạc - điều mà chỉ có 19 tay vợt đạt được trong hơn 50 năm lịch sử. Việc làm được điều này hai lần ở tuổi 22 càng khiến nó trở nên đặc biệt hơn. Điều này không chỉ nói lên tài năng xuất chúng của Carlos, mà còn cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ để cải thiện và quyết tâm cạnh tranh với những người giỏi nhất. Chúng tôi mong muốn được chứng kiến cậu ấy tiếp tục truyền cảm hứng cho người hâm mộ trên toàn thế giới".

Sau mục tiêu đầu tiên hoàn thành thắng thêm 1 trận để trở thành tay vợt số 1 của năm, giờ đây Alcaraz cần thêm 2 trận thắng ở bán kết và chung kết để sở hữu thêm 1 chiếc cúp vô địch ATP Finals trong sự nghiệp. Trước đó, Alcaraz cũng từng vào đến bán kết ATP Finals 2023, nhưng anh đã đã thua Novak Djokovic 0-2 (3/6, 2/6) và đó cũng là năm huyền thoại Djokovic vô địch sau khi thắng Jannik Sinner 2-0 (6/3, 6/3) trong trận chung kết. Nếu không có gì bất ngờ, nhiều khả năng trận chung kết ATP Finals 2025 sẽ diễn ra giữa hai kỳ phùng địch thủ: số 1 năm 2025 Alcaraz với đương kim vô địch Sinner.



