Ngôi sao quần vợt Carlos Alcaraz và hai con số 1

Rạng sáng nay, 12-11, khi thắng Taylor Fritz 2-1, Carlos Alcaraz chỉ cần thêm 1 trận thắng ở ATP Finals là chính thức trở thành tay vợt nam số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP 2025

Nghe qua tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng đối với tay vợt số 1 thế giới trẻ trung Alcaraz, nhưng với những gì diễn ra trước và trong ATP Finals - giải đấu cuối cùng của mùa giải 2025 dành cho 8 tay vợt hàng đầu thế giới, lại không hề dễ một chút nào. Tại sao?

Alcaraz và phong độ thất thường

Đang sở hữu chuỗi 17 trận thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000, không ai nghĩ Alcaraz lại thua Cameron Norrie, tay vợt đang xếp hạng 27 thế giới với tỷ số 6-4, 3-6, 4-6 ngay vòng hai Paris Masters. Đáng nói hơn Alcaraz thi đấu dưới phong độ với 54 lỗi tự đánh hỏng, và đó là điều kiện để tay vợt 30 tuổi người Anh Norrie lọt vào vòng 1/8 một giải Masters 1000 lần đầu kể từ Rome 2023.

Chính trận thua tai hại này khiến Alcaraz chỉ được thêm 10 điểm tại giải (do được miễn thi đấu vòng 1), đồng thời tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner lại vô địch Paris Master và được cộng thêm 1000 điểm, nên Alcaraz rơi vào hoàn cảnh phải thắng 3 trận ở ATP Finals 2025 mới giữ được vị trí số 1 mà không quan tâm đến thành tích của Sinner tại ATP Finals 2025.

Vất vả hai trận thắng đầu tiên

Sau hai lần thất bại ở trận ra quân tại Turin (Ý) trước Alexander Zverev (2023) và Casper Ruud (2024), Alcaraz đã thận trọng với khát vọng thay đổi số phận xui rủi ở trận đầu tiên tại ATP Finals. Dù đã thắng trận như mong muốn, nhưng ván đầu Alcaraz đã rất vất vả, và chỉ nhờ bản lĩnh cùng tinh thần thép mới có thể thắng ngược từ thế bị dẫn 3-5 rồi ghi liền bốn điểm và khép lại ván đấu với phần thắng 7-5 ở loạt đấu tie-break. Sau đó mọi chuyện đã dễ dàng hơn cho Alcaraz và thắng nhanh ở ván hai.

Ở trận thứ hai, một lần nữa cũng chỉ nhờ bản lĩnh cùng những khoảnh khắc xuất thần mà Alcaraz mới có thể vượt qua cửa tử rồi giành chiến thắng trước Taylor Fritz. Sau khi thua ván một, khi hai tay vợt hòa 2-2 ở ván hai, Alcaraz nắm giao bóng, có thời điểm Alcaraz đối mặt bị bẻ giao bóng và mọi chuyện tưởng như đã xong nhưng pha cứu bóng không tưởng đã giúp Alcaraz lật ngược và thắng ván này để vượt lên 3-2.

Một bàn thắng kéo dài đến 14 phút và Alcaraz đã vui mừng như là thắng cả trận đấu, vì đây là trận thắng bản lề giúp Alcaraz lội ngược dòng, bởi hơn ai hết, Alcaraz hiểu rằng nhiều khả năng anh sẽ thất trận nếu để Fritz bẻ bàn giao bóng này.

Nhắc lại những thời điểm chết đi sống lại của Alcarzaz tại giải để cảm nhận rõ hơn Alcaraz chưa đạt được thể trạng cùng phong độ tốt nhất.

Alcaraz và rào cản cuối Lorenzo Musetti

Cho đến nay Alcaraz đã đi qua 2/3 chặng đường khi thắng Alex de Minaur 2-0 (7/6, 6/2) và Taylor Fritz 2-1 (6/7, 7/5, 6/3), liệu Alcaraz có thắng tiếp Lorenzo Musetti ở trận cuối cùng của vòng bảng để chắc chắn là tay vợt số 1 thế giới 2025?

Trên lý thuyết Alcaraz được đánh giá cao hơn hẳn Musetti về mọi mặt, thậm chí lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về Alcaraz với tỷ số 6-1 trong đó Alcaraz thắng cả 6 lần gần nhất từ 2023 đến nay, còn trận thua duy nhất đã diễn ra vào năm 2022. Đó là chưa kể Musetti, tay vợt hạng 9 trên bảng xếp hạng ATP được tham dự giải là nhờ tay vợt số 4 Novak Djokovic bỏ cuộc.

Thế nhưng, khi rạng sáng nay Musetti thắng Minaur 2-1 (7/5, 3/6, 7/5), tình thế đã khác.

Sau hai lượt đấu, bảng xếp hạng hiện nay như sau:

Trận thắng - thua Ván thắng - thua Carlos Alcaraz 2 - 0 4 - 1 Taylor Fritz 1 - 1 3 - 2 Lorezo Musetti 1 - 1 2 - 3 Alex de Minaur 0 - 2 1 - 4

Ở lượt đấu cuối cùng, hai trận đấu bắt đầu cùng giờ lúc 20 giờ ngày 13-11 (Việt Nam) sẽ diễn ra giữa Alcaraz - Musetti, Fritz - Minaur, trong đó Fritz có lợi thế khi Minaur đã bị loại, và động lực duy nhất để Minaur muốn thắng giờ chỉ còn là tiền thưởng, ngược lại hoàn toàn với Fritz có quá nhiều động lực để thắng trận này.

Đâu có ai nghĩ Alcaraz bị loại ngay trận đầu tiên ở Paris Master 2025 và cũng ít ai tin rằng Musetti sẽ giành được một suất ở ATP Finals. Thế mà với trận thắng Minaur, từ vị trí thứ 9, Musetti đã vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng ATP. Hơn nữa Musetti mới 23 tuổi 6 tháng nên cũng rất sung sức và giàu khát vọng như Alcaraz 22 tuổi 5 tháng.

Liệu với ưu thế sân nhà, Musetti có làm nên bất ngờ khi thắng Alcaraz 2-0 để vào bán kết ATP Finals? Hay, Alcaraz dù là thường sa sút phong độ tỷ lệ thuận với thời gian càng về cuối mùa giải sẽ không bỏ lỡ cơ hội vượt qua rào cản Musetti để sớm lên ngôi số 1 thế giới 2025?

Với bảng xếp hạng hiện nay, đồng thời Alcaraz chỉ thắng Fritz 2-1, trong khi Fritz đã thắng Musetti 2-0, nên Alcaraz vẫn bị loại nếu thua Musetti 0-2 và ở trận đấu cùng giờ Fritz thắng Minaur. Với điều kiện cần và đủ này, khả năng Alcaraz bị loại từ vòng bảng là khó hơn vào bán kết, vì Alcaraz có thua Musetti 1-2, Alcaraz vẫn chắc chắn xếp hai vị trí đầu bảng để vào bán kết.



