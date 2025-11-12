Ngôi sao quần vợt Carlos Alcaraz và hai con số 1

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Ngôi sao quần vợt Carlos Alcaraz và hai con số 1

Hoàng Tú

(NLĐO) - Ai cũng nghĩ Alcaraz sẽ dễ dàng đạt vị trí số 1 thế giới 2025, thì bất ngờ đã xảy ra: Alcaraz bị loại ngay trận đầu tiên ở Paris Master.

Rạng sáng nay, 12-11, khi thắng Taylor Fritz 2-1, Carlos Alcaraz chỉ cần thêm 1 trận thắng ở ATP Finals là chính thức trở thành tay vợt nam số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP 2025

Nghe qua tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng đối với tay vợt số 1 thế giới trẻ trung Alcaraz, nhưng với những gì diễn ra trước và trong ATP Finals - giải đấu cuối cùng của mùa giải 2025 dành cho 8 tay vợt hàng đầu thế giới, lại không hề dễ một chút nào. Tại sao?

Alcaraz và phong độ thất thường

Đang sở hữu chuỗi 17 trận thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000, không ai nghĩ Alcaraz lại thua Cameron Norrie, tay vợt đang xếp hạng 27 thế giới với tỷ số 6-4, 3-6, 4-6 ngay vòng hai Paris Masters. Đáng nói hơn Alcaraz thi đấu dưới phong độ với 54 lỗi tự đánh hỏng, và đó là điều kiện để tay vợt 30 tuổi người Anh Norrie lọt vào vòng 1/8 một giải Masters 1000 lần đầu kể từ Rome 2023.

Carlos Alcaraz và hai con số 1 - Ảnh 1.

Chính trận thua tai hại này khiến Alcaraz chỉ được thêm 10 điểm tại giải (do được miễn thi đấu vòng 1), đồng thời tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner lại vô địch Paris Master và được cộng thêm 1000 điểm, nên Alcaraz rơi vào hoàn cảnh phải thắng 3 trận ở ATP Finals 2025 mới giữ được vị trí số 1 mà không quan tâm đến thành tích của Sinner tại ATP Finals 2025.

Vất vả hai trận thắng đầu tiên

Sau hai lần thất bại ở trận ra quân tại Turin (Ý) trước Alexander Zverev (2023) và Casper Ruud (2024), Alcaraz đã thận trọng với khát vọng thay đổi số phận xui rủi ở trận đầu tiên tại ATP Finals. Dù đã thắng trận như mong muốn, nhưng ván đầu Alcaraz đã rất vất vả, và chỉ nhờ bản lĩnh cùng tinh thần thép mới có thể thắng ngược từ thế bị dẫn 3-5 rồi ghi liền bốn điểm và khép lại ván đấu với phần thắng 7-5 ở loạt đấu tie-break. Sau đó mọi chuyện đã dễ dàng hơn cho Alcaraz và thắng nhanh ở ván hai.

TIN LIÊN QUAN

Ở trận thứ hai, một lần nữa cũng chỉ nhờ bản lĩnh cùng những khoảnh khắc xuất thần mà Alcaraz mới có thể vượt qua cửa tử rồi giành chiến thắng trước Taylor Fritz. Sau khi thua ván một, khi hai tay vợt hòa 2-2 ở ván hai, Alcaraz nắm giao bóng, có thời điểm Alcaraz đối mặt bị bẻ giao bóng và mọi chuyện tưởng như đã xong nhưng pha cứu bóng không tưởng đã giúp Alcaraz lật ngược và thắng ván này để vượt lên 3-2.

Một bàn thắng kéo dài đến 14 phút và Alcaraz đã vui mừng như là thắng cả trận đấu, vì đây là trận thắng bản lề giúp Alcaraz lội ngược dòng, bởi hơn ai hết, Alcaraz hiểu rằng nhiều khả năng anh sẽ thất trận nếu để Fritz bẻ bàn giao bóng này.

Nhắc lại những thời điểm chết đi sống lại của Alcarzaz tại giải để cảm nhận rõ hơn Alcaraz chưa đạt được thể trạng cùng phong độ tốt nhất.

Alcaraz và rào cản cuối Lorenzo Musetti

Cho đến nay Alcaraz đã đi qua 2/3 chặng đường khi thắng Alex de Minaur 2-0 (7/6, 6/2) và Taylor Fritz 2-1 (6/7, 7/5, 6/3), liệu Alcaraz có thắng tiếp Lorenzo Musetti ở trận cuối cùng của vòng bảng để chắc chắn là tay vợt số 1 thế giới 2025?

Trên lý thuyết Alcaraz được đánh giá cao hơn hẳn Musetti về mọi mặt, thậm chí lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về Alcaraz với tỷ số 6-1 trong đó Alcaraz thắng cả 6 lần gần nhất từ 2023 đến nay, còn trận thua duy nhất đã diễn ra vào năm 2022. Đó là chưa kể Musetti, tay vợt hạng 9 trên bảng xếp hạng ATP được tham dự giải là nhờ tay vợt số 4 Novak Djokovic bỏ cuộc.

Carlos Alcaraz và hai con số 1 - Ảnh 2.

Thế nhưng, khi rạng sáng nay Musetti thắng Minaur 2-1 (7/5, 3/6, 7/5), tình thế đã khác.

Sau hai lượt đấu, bảng xếp hạng hiện nay như sau:

Trận thắng - thua

Ván thắng - thua

Carlos Alcaraz

2 - 0

4 - 1

Taylor Fritz

1 - 1

3 - 2

Lorezo Musetti

1 - 1

2 - 3

Alex de Minaur

0 - 2

1 - 4

Ở lượt đấu cuối cùng, hai trận đấu bắt đầu cùng giờ lúc 20 giờ ngày 13-11 (Việt Nam) sẽ diễn ra giữa Alcaraz - Musetti, Fritz - Minaur, trong đó Fritz có lợi thế khi Minaur đã bị loại, và động lực duy nhất để Minaur muốn thắng giờ chỉ còn là tiền thưởng, ngược lại hoàn toàn với Fritz có quá nhiều động lực để thắng trận này.

Đâu có ai nghĩ Alcaraz bị loại ngay trận đầu tiên ở Paris Master 2025 và cũng ít ai tin rằng Musetti sẽ giành được một suất ở ATP Finals. Thế mà với trận thắng Minaur, từ vị trí thứ 9, Musetti đã vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng ATP. Hơn nữa Musetti mới 23 tuổi 6 tháng nên cũng rất sung sức và giàu khát vọng như Alcaraz 22 tuổi 5 tháng.

Liệu với ưu thế sân nhà, Musetti có làm nên bất ngờ khi thắng Alcaraz 2-0 để vào bán kết ATP Finals? Hay, Alcaraz dù là thường sa sút phong độ tỷ lệ thuận với thời gian càng về cuối mùa giải sẽ không bỏ lỡ cơ hội vượt qua rào cản Musetti để sớm lên ngôi số 1 thế giới 2025?

Với bảng xếp hạng hiện nay, đồng thời Alcaraz chỉ thắng Fritz 2-1, trong khi Fritz đã thắng Musetti 2-0, nên Alcaraz vẫn bị loại nếu thua Musetti 0-2 và ở trận đấu cùng giờ Fritz thắng Minaur.

Với điều kiện cần và đủ này, khả năng Alcaraz bị loại từ vòng bảng là khó hơn vào bán kết, vì Alcaraz có thua Musetti 1-2, Alcaraz vẫn chắc chắn xếp hai vị trí đầu bảng để vào bán kết.


Tin liên quan

Vô địch Japan Open, Alcaraz vẫn bùng nổ tranh cãi với trọng tài

Vô địch Japan Open, Alcaraz vẫn bùng nổ tranh cãi với trọng tài

(NLĐO) - Vô địch Giải Quần vợt Japan Open 2025, Alcaraz có màn trả thủ tuyệt với trước Taylor Frits từ thất bại 9 ngày trước ở Laver Cup 2025.

Alcaraz nỗ lực, đội thế giới vẫn vô địch Laver Cup

(NLĐO) - Alcaraz thi đấu đầy quyết tâm khi góp phần mang về hai chiến thắng ở ngày thi đấu cuối vẫn không thể giúp đội châu Âu ngược dòng.

HLV của Alcaraz tiết lộ kế hoạch 15 ngày hạ Sinner ở chung kết US Open

(NLĐO) - Alcaraz đã có lần thứ 2 đăng quang US Open sau chiến thắng 3-1 trước Sinner vào rạng sáng 8-9.

Alcaraz ATP Finals Taylor Fritz bảng xếp hạng ATP Paris Master
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo