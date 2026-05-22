Ba bộ đồng chủ trì sự kiện quan trọng ở Cần Thơ

Ngày 22-5, tại TP Cần Thơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT-DL), Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, UBND TP Cần Thơ đồng chủ trì Hội nghị "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer".

Theo bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VH,TT-DL – đồng bào dân tộc Khmer có truyền thống văn hóa đặc sắc, góp phần quan trọng làm nên sự đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam.

Những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, từ hệ thống chùa Phật giáo Nam tông, các lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian đến tiếng nói, chữ viết và tri thức dân gian… là những di sản vô cùng quý báu cần được gìn giữ, bảo tồn và phát huy trong bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay.

Thời gian qua, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc và phát triển văn hóa, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia và các đề án bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số, công tác bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Khmer đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhiều loại hình di sản được kiểm kê, phục dựng; các lễ hội, nghệ thuật truyền thống được duy trì; đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer từng bước được nâng cao.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết những năm qua, thành phố đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo việc làm và điều kiện thuận lợi cho đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Khmer nói riêng yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh - trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Trong thời gian tới, TP Cần Thơ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc; tăng cường đầu tư cho hoạt động văn hóa cơ sở; hỗ trợ công tác bảo tồn tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

"Tôi mong muốn các vị chức sắc tôn giáo, nghệ nhân, người có uy tín và toàn thể đồng bào Khmer tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững, xây dựng Cần Thơ ngày càng phát triển nhanh và bền vững" – bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh.

Khmer là một trong những dân tộc thiểu số có dân số đông tại Việt Nam, với khoảng trên 1,3 triệu người, cư trú tập trung chủ yếu tại các địa phương ở Nam Bộ, gồm: An Giang, Cà Mau, TP Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long. Đây là cộng đồng dân cư có lịch sử cư trú lâu đời, tạo dựng nên một không gian văn hóa đặc sắc, giàu bản sắc, đóng vai trò quan trọng trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.





