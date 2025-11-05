HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Hàng chục ngàn người đến xem môn thể thao vua dưới nước của đồng bào Khmer

Tin-ảnh-video: Ca Linh-Võ Dương

(NLĐO) - Giải đua ghe ngo năm nay tại TP Cần Thơ không chỉ có đội nam thi đấu hăng say mà còn ghi dấu ấn bởi sự góp mặt đầy nhiệt huyết của 8 đội nữ

Chiều 5-11, Ban tổ chức Lễ hội Ok Om Bok— Đua ghe ngo TP Cần Thơ năm 2025 đã trao giải cho các đội đoạt thứ hạng cao tại giải đua ghe ngo sau 2 ngày tranh tài.

Các đội thi đấu hăng say, còn khán giả cổ vũ nhiệt tình

Ở chung kết nam, hạng nhất thuộc về đội Tumnup 2 (xã An Ninh), hạng nhì là đội Prêk On Đok 2 (xã Nhu Gia), hạng ba là đội Prêk Tà Cuôl (xã Nhu Gia), đội Chrôi Tưm Chắc (phường Mỹ Xuyên) đoạt giải tư.

Ở chung kết nữ, hạng nhất, nhì, ba, tư là các đội Tumnup, Kosthum 2, Ngan Dừa, Kosthum 1.

Cơ cấu giải thưởng rất hấp dẫn. Cụ thể, đội giành hạng nhất ở nội dung nam và nữ sẽ nhận 200 triệu đồng. Các giải nhì, ba và tư lần lượt nhận 150 triệu đồng, 100 triệu đồng và 80 triệu đồng.

Giải đua ghe ngo TP Cần Thơ: Sự kiện thể thao vua của đồng bào Khmer - Ảnh 1.

Giải đua ghe ngo TP Cần Thơ: Sự kiện thể thao vua của đồng bào Khmer - Ảnh 2.

Giải đua ghe ngo TP Cần Thơ: Sự kiện thể thao vua của đồng bào Khmer - Ảnh 3.

Giải đua ghe ngo TP Cần Thơ: Sự kiện thể thao vua của đồng bào Khmer - Ảnh 4.

Giải đua ghe ngo TP Cần Thơ: Sự kiện thể thao vua của đồng bào Khmer - Ảnh 5.

Các đội đem đến màn trình diễn đẹp mắt

Giải đua ghe ngo nằm trong khuôn khổ Lễ hội Ok Om Bok— Đua ghe ngo TP Cần Thơ năm 2025. Giải quy tụ 61 đội ghe ngo tham gia tranh tài, trong đó có 53 đội nam và 8 đội nữ.

Giải diễn ra trong hai ngày 4 và 5-11, với nhiều cự ly thi đấu, phân theo nam, nữ và các vòng loại, bán kết, chung kết nhằm tìm ra những đội xuất sắc nhất. Suốt hai ngày diễn ra giải, hàng chục ngàn khán giả nô nức đến xem và cổ vũ. Nhiều người không ngại xuống nước, thậm chí trèo lên cây để được nhìn rõ đường đua.

Giải đua ghe ngo TP Cần Thơ: Sự kiện thể thao vua của đồng bào Khmer - Ảnh 6.
Giải đua ghe ngo TP Cần Thơ: Sự kiện thể thao vua của đồng bào Khmer - Ảnh 7.
Giải đua ghe ngo TP Cần Thơ: Sự kiện thể thao vua của đồng bào Khmer - Ảnh 8.
Giải đua ghe ngo TP Cần Thơ: Sự kiện thể thao vua của đồng bào Khmer - Ảnh 9.
Giải đua ghe ngo TP Cần Thơ: Sự kiện thể thao vua của đồng bào Khmer - Ảnh 10.
Giải đua ghe ngo TP Cần Thơ: Sự kiện thể thao vua của đồng bào Khmer - Ảnh 11.

Khoảnh khắc của khán giả xem đua ghe ngo, có cả khách nước ngoài

Chị Trần Thị Mai (29 tuổi; một khán giả đến từ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), hào hứng: "Năm nào tôi cũng đi xem đua ghe ngo, nhưng năm nay thật đặc biệt. Nhìn những người phụ nữ chèo thuyền mạnh mẽ, dứt khoát như vậy, tôi thấy rất tự hào và xúc động. Họ chứng minh rằng sức mạnh và sự kiên cường không phải là đặc quyền của nam giới. Tôi và bạn bè đã cổ vũ cho họ nhiệt tình nhất".

Trong khi đó, ông Trương Văn Hùng (50 tuổi; ngụ TP HCM), có đi công tác tại Cần Thơ đúng vào dịp diễn ra lễ hội. Ông Hùng hòa cùng dòng người để cổ vũ cho các đội.

Giải đua ghe ngo TP Cần Thơ: Sự kiện thể thao vua của đồng bào Khmer - Ảnh 12.

Giải đua ghe ngo TP Cần Thơ: Sự kiện thể thao vua của đồng bào Khmer - Ảnh 13.

Giải đua ghe ngo TP Cần Thơ: Sự kiện thể thao vua của đồng bào Khmer - Ảnh 14.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba, tư cho các đội nam và nữ

"Lần đầu tiên tôi được chứng kiến một lễ hội đua ghe ngo hoành tráng đến thế. Không khí cuồng nhiệt, màu sắc rực rỡ của những chiếc ghe và đặc biệt là sự tham gia của các đội nữ đã khiến tôi vô cùng ấn tượng. Tiếng hô "cố lên" của mọi người dường như truyền thêm sức mạnh cho các vận động viên. Đây thực sự là một trải nghiệm văn hóa tuyệt vời mà ai cũng nên thử một lần" – ông Hùng phấn khích.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết Lễ hội Ok Om Bok – Đua ghe ngo được tổ chức vừa để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ, vừa nhằm quảng bá du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


