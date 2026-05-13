Sáng 13-5, tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa XI đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, thay mặt cho các vị ủy viên vừa được tín nhiệm hiệp thương cử tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, trân trọng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm; trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn quan tâm và gửi gắm niềm tin đối với MTTQ Việt Nam.

"Sự tín nhiệm của Đại hội vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với chúng tôi. Bằng tất cả sự quyết tâm, chúng tôi xin hứa: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; tận tâm, tận lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; năng động, sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ nét vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới" - bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê quán tỉnh Ninh Bình; có trình độ Thạc sĩ, Cử nhân Luật.

Bà Bùi Thị Minh Hoài là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.

Bà Bùi Thị Minh Hoài từng giữ nhiều chức vụ: Phó Chủ nhiệm rồi Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đến cuối năm 2025, bà Bùi Thị Minh Hoài thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội và được điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, rồi được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X. Bà là đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Hiệp thương cử 70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Cũng trong sáng 13-5, tại phiên bế mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, đã trình bày báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất, để hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và các chức danh trong Ban Thường trực, các Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị đã hiệp thương cử 70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI; Hiệp thương cử 12 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hiệp thương cử 8 vị là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.