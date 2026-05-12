Thời sự Chính trị

Thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Văn Duẩn

(NLĐO)- Đại hội thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 405 vị, trong đó tại đại hội đã hiệp thương cử 397 vị

Tiếp tục chương trình chiều 12-5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Theo đó, Đại hội thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm 405 vị; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ 72-100 vị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 12 vị.

Trong đó, cơ cấu, thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm:

Người đứng đầu tổ chức thành viên (62 vị).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố (34 vị).

293 vị là cá nhân tiêu biểu, bao gồm: Trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực (96 vị, trong đó trình Đại hội hiệp thương 92 vị, thiếu 4 vị sẽ bổ sung, kiện toàn trong nhiệm kỳ); công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, huyện đảo: 18 vị; đại diện các dân tộc thiểu số: 53 vị (cơ cấu đủ đại diện 53 dân tộc thiểu số); đại diện chức sắc các tôn giáo: 53 vị (cơ cấu đủ 16 tôn giáo lớn và các tổ chức tôn giáo có nhiều tín đồ); đại diện các thành phần kinh tế: 55 vị (trình Đại hội hiệp thương 54 vị, thiếu 1 vị sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp ); người Việt Nam định cư ở nước ngoài: 18 vị (trình Đại hội hiệp thương 17 vị, thiếu 1 vị sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp).

Cán bộ chuyên trách Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 16 vị gồm: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 7 vị (chưa bao gồm Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương); Trưởng ban, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 9 vị (trình Đại hội hiệp thương 7 vị, thiếu 2 vị sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ).

Về cơ cấu kết hợp: Ngoài Đảng là 201 vị (tỉ lệ 50,62%); nữ là 93 vị (tỉ lệ 23,4%); dân tộc thiểu số là 105 vị (tỉ lệ 26,5%); tôn giáo là 78 vị (tỉ lệ 19,7%); trình độ đại học trở lên là 316 vị (tỉ lệ 81,6%).

Về độ tuổi: Từ 40 tuổi trở xuống là 41 vị (tỉ lệ 10,3%); từ 41 - 60 tuổi là 179 vị (tỉ lệ 45,1%); từ 61 tuổi trở lên là 177 vị (tỉ lệ 44,6%).

Tại Đại hội đã hiệp thương cử ra 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI (thiếu 8 vị, sẽ được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp), cụ thể: Tái cử là 309 vị (tỉ lệ 77,8%), giới thiệu mới là 88 vị (tỉ lệ 22,2%).

Ngay sau phiên làm việc ngày thứ 2 của Đại hội, các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI tham dự Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất để hiệp thương các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Sáng mai 13-5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ họp phiên bế mạc.

MTTQ TPHCM: Lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

