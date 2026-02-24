HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bà Bùi Thị Minh Hoài ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Phú Thọ

Văn Duẩn

(NLĐO) - Có 27 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối MTTQ Việt Nam ở Trung ương và 9 người ứng cử thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách ứng viên vừa được công bố, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối MTTQ Việt Nam gồm:

1. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử tại tỉnh Phú Thọ.

2. Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử tại tỉnh Lai Châu.

3. Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương ứng cử tại tỉnh Đắk Lắk.

4. Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam ứng cử tại tỉnh An Giang.

5. Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ứng cử tại TP Hà Nội.

6. Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam ứng cử tại tỉnh Gia Lai.

7. Ông Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam ứng cử tại tỉnh Cao Bằng.

8. Ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ứng cử tại TP Hải Phòng.

9. Bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử tại tỉnh An Giang.

10. Ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ứng cử tại tỉnh Hà Tĩnh.

11. Bà Nguyễn Thị Thu Dung - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Hội Y tế Công cộng Việt Nam, Chủ tịch Hội Y tế Công cộng tỉnh Hưng Yên, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Thái Bình ứng cử tại TP Hà Nội.

12. Ông Nguyễn Lân Hiếu - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; PGS-TS Giám đốc Bệnh viện Đại học y Hà Nội ứng cử tại TP Hà Nội.

13. Ông Châu Văn Minh - Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ứng cử tại tỉnh Phú Thọ.

14. Bà Trịnh Thị Mùi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp.

15. Ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM ứng cử tại TPHCM.

16. Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ứng cử tại TP Đà Nẵng.

17. Linh mục Nguyễn Văn Riễn - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse, Giáo phận Phú Cường ứng cử tại TPHCM.

18. Ông Phan Anh Sơn - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ứng cử tại tỉnh Nghệ An.

19. Ông Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, ứng cử tại TPHCM.

20. Ông Dương Long Thành - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thắng Lợi, ứng cử tại TPHCM.

21. Bà Đỗ Thị Thu Thảo - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp.

22. Ông Nguyễn Văn Thân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, ứng cử tại TPHCM.

23. Thượng tọa Thích Đức Thiện - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, ứng cử tại tỉnh Điện Biên.

24. Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa.

25. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, ứng cử tại TP Đà Nẵng.

26. Ông Nguyễn Đào Tùng - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính, ứng cử tại tỉnh Vĩnh Long.

27. Ông Vũ Hùng Vương - Thiếu tướng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, ứng cử tại tỉnh Vĩnh Long.

Theo danh sách ứng viên vừa được công bố, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố gồm:

1. Bà Rơ Lan H Ti - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã la Ko, tỉnh Gia Lai ứng cử tại ứng cử tại tỉnh Gia Lai.

2. Bà Đoàn Thu Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn.

3. Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Üy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn.

4. Ông Nguyễn Tiến Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, ứng cử tại TP Huế.

5. Ông Nguyễn Phi Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng ứng cử tại TP Đà Nẵng.

6. Ông Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tinh Hà Tĩnh ứng cử tại tỉnh Hà Tĩnh.

7. Ông Mai Văn Tuất - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tinh Ninh Bình ứng cử tại tỉnh Ninh Bình.

8. Ông Nguyễn Hoàng Hà - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tình; Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình ứng cử tại tỉnh Ninh Bình.

9. Bà Triệu Thị Ngọc Diễm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ ứng cử tại TP Cần Thơ.

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, việc giới thiệu người ứng cử được thực hiện qua các bước hiệp thương của MTTQ Việt Nam, bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu và tiêu chuẩn theo luật định.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra vào ngày 15-3-2026.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ứng cử đại biểu quốc hội bầu cử quốc hội khóa XVI danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI danh sách ứng cử đại biểu quốc hội
