U23 Việt Nam tiếp tục thử nghiệm cầu thủ Việt kiều

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 4-10 tại Hà Nội, tập luyện trong dịp FIFA Days tháng 10-2025 cùng đội tuyển quốc gia. Đây là một phần trong kế hoạch đã được LĐBĐ Việt Nam (VFF) xây dựng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam sẽ sang UAE tập huấn dịp FIFA Days tháng 10-2025

Ngoại trừ một số cầu thủ được đôn lên đội tuyển Việt Nam thi đấu Vòng loại Asian Cup 2027, trong danh sách tập trung U23 quốc gia kỳ này tiếp tục có nhiều trụ cột giàu kinh nghiệm V-League như: Phạm Lý Đức, Lê Văn Thuận, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Ngọc Mỹ. Nhóm cầu thủ này góp công lớn giúp U23 Việt Nam lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Bên cạnh đó, ban huấn luyện U23 Việt Nam cũng tiếp tục thử nghiệm nhân sự mới. Ở đợt tập trung sắp tới có sự hiện diện của Cầu thủ Việt kiều Nga Nguyễn Vadim (CLB Đà Nẵng). Tiền vệ sinh năm 2005 có bố là người Việt, mẹ là người Nga.

Vadim sở hữu chiều cao 1,75m, thi đấu đa năng ở vị trí tiền vệ cánh lẫn tiền vệ trung tâm. Tiền vệ 20 tuổi cập bến CLB Đà Nẵng đầu mùa 2025-2026 và được xem là cầu thủ Việt kiều tiềm năng của tuyển U23 Việt Nam, bên cạnh Trần Thành Trung, Viktor Lê.

Nguyễn Vadim là tân binh của U23 Việt Nam

Do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt tuyển Việt Nam thi đấu hai trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, công tác huấn luyện và điều hành hoạt động tập luyện của đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục được giao cho Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) đến ngày 7-10, sau đó sẽ sang Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tập huấn.

Tại đây, thầy trò ông Đinh Hồng Vinh sẽ có 2 trận giao hữu với đội tuyển U23 Qatar, vào các ngày 9 và 13-10. Chuyến tập huấn kỳ này giúp U23 quốc gia hoàn thiện đội hình, rèn luyện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm cho mục tiêu trước mắt là SEA Games 33 và tiếp đó là Giải U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Saudi.