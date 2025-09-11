HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu ra toà phải có người dìu

Trần Thái

(NLĐO) - Bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu giữ vai trò đặc biệt trong phiên toà sáng nay

Ngày 11-9, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến bà Lê Thị Mỹ Châu, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Mỹ Châu Pharmacy Group (nhà thuốc Mỹ Châu), cùng 2 bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) và Lê Nguyễn Hoàng Nam, cựu cán bộ công an.

Hai lần giao tiền cho ca sĩ Quốc Kháng

Trong đó, bị cáo Châu bị truy tố về tội "Đưa hối lộ". Hai bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Sáng cùng ngày, bà Châu đến toà trong tình trạng đi lại khó khăn, cần người dìu. Quá trình đại diện VKSND TP HCM thông qua cáo trạng vụ án, bà Châu được cho phép ngồi nghe vì sức khoẻ không đảm bảo. 

Theo HĐXX, bà Châu được xác định vừa là bị cáo, vừa là bị hại trong vụ án này.

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2024, thông qua người quen, Châu quen Kháng. Kháng tự giới thiệu là "cháu của cựu Phó Thủ tướng", nhằm tạo uy tín. Tin tưởng, ngày 14-5-2024, Châu nhờ Kháng "chạy án" cho người em ngoài xã hội Thái Khắc Hoàng - đang bị khởi tố trong vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", để được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu giữ vai trò đặc biệt trong phiên toà sáng nay - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu tại phiên xét xử sáng nay (11-9)

Kháng nhận thông tin tài liệu liên quan đến Hoàng từ Châu, sau đó chuyển qua ứng dụng Zalo cho Nam (cán bộ công an phường 5, quận 10 cũ). Nam trả lời rằng quen thân với điều tra viên đang thụ lý vụ án. 

Kháng đề nghị Nam giúp Hoàng được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp, với điều kiện Châu ký hợp đồng luật sư do Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng. Kháng hứa sẽ xử lý vụ việc với tổng số tiền 7 tỉ đồng, Châu đồng ý đưa tiền làm 2 lần.

Lần 1 vào ngày 16-5-2024, Châu giao 1 tỉ đồng cho Kháng tại nhà riêng, có chứng kiến của anh trai và anh rể Hoàng. Sau đó, Kháng cùng 2 người này đến Văn phòng Luật sư Nguyễn Thái Nguyên, đưa 350 triệu đồng cho Nam để làm thủ tục ký hợp đồng luật sư.

Lần 2 vào ngày 21-5-2024, Châu chuyển tiếp 6 tỉ đồng cho Kháng tại nhà riêng. Kháng cũng đưa Nam 100 triệu đồng và chuyển khoản 30 triệu đồng chi phí ăn uống cho Nam với bạn bè.

Mặc dù nhận tiền, Kháng và Nam không thực hiện việc xin tại ngoại cho Hoàng, chỉ đồng ý cho gia đình thăm gặp một số lần. Sau đó, cả hai tránh liên lạc, chặn điện thoại. Quá trình nhiều lần hứa hẹn, dẫn Châu đi gặp Nam tại văn phòng luật sư, quán cà phê ở quận 10 nhưng không đạt kết quả. Khi nhận ra bị lừa, Châu đã gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM.

Cựu cán bộ công an thay đổi lời khai

Trong quá trình điều tra, Lê Nguyễn Hoàng Nam khai nhận đã nhận tổng cộng 450 triệu đồng từ Kháng, bao gồm 200 triệu đồng phí thuê luật sư và 250 triệu đồng chi phí để lo việc thăm gặp Hoàng. 

Nam thừa nhận đã viện nhiều lý do trì hoãn việc giúp gia đình thăm gặp, như "cán bộ PC03 đang bị kiểm tra, bận làm hồ sơ, chưa tiếp xúc được", "điều tra viên thụ lý vụ án chuyển công tác", hoặc "PC03 tổ chức liên hoan chia tay sếp…, chiều nay đầy đủ cả phòng, đồng chí Trung sẽ xử lý tiếp cận gấp cho gia đình". Thực tế, Nam chỉ giới thiệu Kháng gặp đồng chí Trung mà không liên hệ với bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác.

Nam cũng thừa nhận đã nhận thức hành vi sai phạm và nhờ bố là ông Lê Văn Hưng nộp 250 triệu đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, vào giai đoạn cuối điều tra, Nam thay đổi lời khai, cho rằng chỉ nhận 150 triệu đồng từ Kháng; số 100 triệu đồng còn lại, dù có tin nhắn Zalo từ Kháng: "Em trai, hôm nay cho thăm gặp đi em, gửi cho 100 triệu để gặp đi em trai", thì sau đó Kháng không đưa tiền cho Nam mà chuyển cho người khác. 

