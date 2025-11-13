HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa là ai?

Lê Tỉnh - Sơn Nhung

(NLĐO)- Một số cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa sáng 13-11 đã có sự xuất hiện của lực lượng công an.

Sáng 13-11, lực lượng công an bất ngờ xuất tại các cơ sở của thẩm mỹ viện Mailisa ở nhiều tỉnh thành trong cả nước khiến nhiều người xôn xao, bởi đây là chuỗi thẩm mỹ tư nhân lớn bậc nhất Việt Nam, lượng khách mỗi ngày lên đến hàng ngàn lượt.

Thẩm mỹ viện đình đám, quảng bá rầm rộ

Mailisa là thương hiệu đã gây dựng gần ba thập kỷ, do bà Phan Thị Mai hay còn gọi là Maiisa (tên của thẩm mỹ viện) và chồng là ông Hoàng Kim Khánh sáng lập từ năm 1998. 

Theo giới thiệu, hệ thống Mailisa bắt đầu từ một cơ sở nhỏ trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận trước đây, nay là phường Cầu Kiệu, TP HCM, thương hiệu này dần mở rộng thành chuỗi 17 chi nhánh trên cả nước. 

Bà Mai từng nhiều lần nhấn mạnh những yếu tố làm nên tên tuổi của Mailisa đến từ hạ tầng sang trọng, máy móc hiện đại nhập khẩu, đội ngũ bác sĩ – chuyên viên có chứng chỉ hành nghề, cùng cam kết sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. 

Ngoài ra, Mailisa còn là chuỗi thẩm mỹ hướng đến mô hình “hàng hiệu – giá bình dân”, nhờ đó thu hút đông đảo khách hàng ở nhiều tỉnh thành.

Mailisa được quảng cáo rầm rộ như: phun xăm thẩm mỹ (chân mày, môi, mí), điều trị da (mụn, nám, sẹo rỗ), triệt lông, bán mỹ phẩm và đầu tư máy móc công nghệ cao. Thương hiệu cũng tổ chức các lễ khai trương, chương trình tri ân khách hàng, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để tăng độ nhận diện.

Đặc biệt, dù có tới 17 cơ sở trên khắp cả nước nhưng thay vì thuê mặt bằng, Mailisa đều bỏ tiền mua đất, xây dựng tòa nhà cao tầng nguy nga, sang trọng, tọa lạc tại những vị trí đắc địa ở trung tâm các thành phố lớn.

Dù hệ thống Mailisa rất nổi tiếng và hoạt động rầm rộ nhưng năm 2023, cơ sở Mailisa Huỳnh Văn Bánh đã từng bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc da 18 tháng vì “cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà chưa có giấy phép” và “quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép”.

Ngoài ra, 2 nhân viên chăm sóc da của thẩm mỹ viện Mailisa cũng bị xử phạt vì với hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa là ai, giàu cỡ nào? - Ảnh 1.

Đại gia Hoàng Kim Khánh khiến giới mê xe Việt ngưỡng mộ khi tặng vợ siêu xe McLaren Senna 50 tỉ đồng

Khối tài sản đồ sộ

Mailisa không chỉ là tên của một chuỗi thẩm mỹ viện lớn tại Việt Nam mà còn gắn liền với hình ảnh của bà Phan Thị Mai và chồng là ông Hoàng Kim Khánh. Trên mạng xã hội, bà Mai là người có sức ảnh hưởng rất lớn, sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi. 

Nhiều khán giả còn quen gọi bà bằng biệt danh “sếp em Mailisa”. Chính lượng người theo dõi khổng lồ này giúp thương hiệu thẩm mỹ của bà được quảng bá rộng rãi trên nhiều nền tảng.

Ngoài ra, vợ chồng bà Mai – ông Khánh cũng thường xuyên "khoe" khối tài sản đồ sộ của mình lên các phương tiền truyền thông. Đặc biệt, ông Hoàng Kim Khánh nổi tiếng là một “tay chơi” siêu xe hàng đầu Việt Nam, với bộ sưu tập gồm Koenigsegg Regera, McLaren Senna, Morgan Plus Six, Bentley Mulsanne, Bentley Bentayga V8, Cadillac, Lexus LX600, BMW 428i… tổng giá trị hàng trăm tỉ đồng.

Gần đây nhất, vợ chồng Mailisa gây xôn xao khi tổ chức tiệc tân gia tại căn “biệt phủ” rộng hơn 4.000 m² ở TP HCM. Sự xa hoa của buổi tiệc khiến một bộ phận dư luận cho rằng bà Mai xuất thân từ gia đình giàu có. 

Hiện tại, ông Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Mai đứng tên hàng loạt doanh nghiệp tại Hà Nội, TP HCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bình Dương, Nghệ An, Phú Quốc… Đây là các pháp nhân vận hành chuỗi thẩm mỹ Mailisa trên toàn quốc, góp phần tạo nên đế chế làm đẹp có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường hiện nay.

Các doanh nghiệp trong hệ thống chủ yếu tập trung vào lĩnh vực làm đẹp và dạy nghề, thương hiệu tuy có khác nhau về cách trình bày nhưng vẫn thuộc thương hiệu Mailisa.

Công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở TP HCM

Công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở TP HCM

(NLĐO) - Lực lượng công an đã có mặt tại cơ sở thẩm mỹ Mailisa ở đường Huỳnh Văn Bánh (TP HCM) để làm việc

Làm việc với Shark Bình, nhiều công an có mặt tại công ty

(NLĐO) - Ngoài việc mời Shark Bình lên làm việc để làm rõ lùm xùm gần đây, nhiều công an cũng có mặt tại nơi đặt trụ sở công ty của doanh nhân này.

Công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk, Khánh Hòa

(NLĐO) - Trước trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk và Khánh Hòa có ô tô biển số xanh đang đậu, bên trong lực lượng công an đang làm việc với một số người.

