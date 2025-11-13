Công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở TP HCM

Sáng 13-11, lực lượng công an đã đến làm việc tại thẩm mỹ viện Mailisa ở đường Huỳnh Văn Bánh (TP HCM). Cùng thời điểm, một số cơ sở của Mailisa ở các tỉnh, thành khác lực lượng công an cũng có mặt. Thông tin về buổi làm việc chưa được công bố.

Một số hình ảnh lực lượng công an làm việc tại Mailisa TP HCM

Lực lượng công an có nhiều tổ công tác làm việc bên trong và bên ngoài hệ thống thẩm mỹ Mailisa và đến trưa 13-11 vẫn đang tiếp tục.

Cơ sở thẩm mỹ Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh (TP HCM) từng bị các cơ quan chức năng phạt hành chính 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động chăm sóc da 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh và quảng cáo khi chưa có giấy phép.

Tại Bình Dương, chi nhánh Mailisa bị đình chỉ 4,5 tháng vì sử dụng thiết bị chiếu tia laser can thiệp vào cơ thể khi không đủ điều kiện chuyên khoa. Một số cơ sở khác bị buộc tháo gỡ quảng cáo sai quy định, quảng cáo dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ khi chưa được cấp phép.