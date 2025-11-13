HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở TP HCM

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Lực lượng công an đã có mặt tại cơ sở thẩm mỹ Mailisa ở đường Huỳnh Văn Bánh (TP HCM) để làm việc

Sáng 13-11, lực lượng công an đã đến làm việc tại thẩm mỹ viện Mailisa ở đường Huỳnh Văn Bánh (TP HCM). Cùng thời điểm, một số cơ sở của Mailisa ở các tỉnh, thành khác lực lượng công an cũng có mặt. Thông tin về buổi làm việc chưa được công bố.

Công an TP HCM có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa - Ảnh 1.

Công an TP HCM có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa - Ảnh 2.

Công an TP HCM có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa - Ảnh 3.

Công an TP HCM có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa - Ảnh 4.

Công an TP HCM có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa - Ảnh 5.

Công an TP HCM có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa - Ảnh 6.

Một số hình ảnh lực lượng công an làm việc tại Mailisa TP HCM

Lực lượng công an có nhiều tổ công tác làm việc bên trong và bên ngoài hệ thống thẩm mỹ Mailisa và đến trưa 13-11 vẫn đang tiếp tục.

Cơ sở thẩm mỹ Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh (TP HCM) từng bị các cơ quan chức năng phạt hành chính 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động chăm sóc da 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh và quảng cáo khi chưa có giấy phép.

Tại Bình Dương, chi nhánh Mailisa bị đình chỉ 4,5 tháng vì sử dụng thiết bị chiếu tia laser can thiệp vào cơ thể khi không đủ điều kiện chuyên khoa. Một số cơ sở khác bị buộc tháo gỡ quảng cáo sai quy định, quảng cáo dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ khi chưa được cấp phép.

Tin liên quan

Công an TP HCM dùng xe chuyên dụng đưa mẹ bầu chuyển dạ đến bệnh viện

Công an TP HCM dùng xe chuyên dụng đưa mẹ bầu chuyển dạ đến bệnh viện

(NLĐO) - Trong lúc tuần tra, lực lượng Công an TP HCM phát hiện mẹ bầu có dấu hiệu chuyển dạ nên đã dùng xe đưa đến bệnh viện an toàn

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TP HCM, từ trần

(NLĐO) - Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TP HCM, đã từ trần, thọ 76 tuổi

Công an TP HCM thông tin vụ xét xử công khai 4 thuyền trưởng

(NLĐO) - Công an TP HCM đã thông tin vụ xét xử 4 thuyền trưởng liên quan đến các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định

