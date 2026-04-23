Pháp luật

Bà chủ tiệm cầm đồ nằm bất động, nghi phạm lộ diện sau 2 giờ gây án

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Nghi phạm đâm chết chủ tiệm cầm đồ ở Quảng Trị sau mâu thuẫn khi cầm cố tài sản bị công an bắt giữ chỉ sau gần 2 giờ gây án.

Bắt nghi phạm đâm chết nữ chủ tiệm cầm đồ ở Quảng Trị năm 2026 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án

Chiều 23-4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú phường Đồng Sơn) để điều tra hành vi đâm chết một phụ nữ tại tiệm cầm đồ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, người dân nghe tiếng cãi vã, xô xát tại một tiệm cầm đồ trên đường Lý Thái Tổ (phường Đồng Sơn), sau đó thấy một người đàn ông rời khỏi hiện trường trong trạng thái vội vã.

Nhận tin báo, anh Nguyễn Hùng Cường (40 tuổi, con trai nạn nhân) chạy sang thì phát hiện mẹ mình là bà Trần Thị Thủy (60 tuổi) nằm bất tỉnh trên ghế trong phòng khách, trên người có nhiều vết thương, chảy nhiều máu, nghi bị đâm bằng vật sắc.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Bắt nghi phạm đâm chết nữ chủ tiệm cầm đồ ở Quảng Trị năm 2026 - Ảnh 2.

Chân dung nghi phạm Nguyễn Văn Dũng thời điểm bị bắt giữ

Bắt nghi phạm đâm chết nữ chủ tiệm cầm đồ ở Quảng Trị năm 2026 - Ảnh 3.

Hiện trường vây bắt nghi phạm Nguyễn Văn Dũng

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đồng Sơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm.

Sau gần 2 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Dũng - nghi phạm gây án.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Dũng từng cầm cố điện thoại tại tiệm của nạn nhân. Trong lúc trao đổi, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Dũng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà Thủy tử vong rồi bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhóm đối tượng dùng hung khí rượt đuổi gây náo loạn ở Quảng Trị

(NLĐO) - Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao, mang hung khí rượt đuổi nhau, gây mất an ninh trật tự ở Quảng Trị đã bị khởi tố để điều tra, xử lý.

Chân dung người đàn ông đứng đầu “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” ở Quảng Trị

(NLĐO) - Công an Quảng Trị phát hiện các nhóm "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" gần 50 người, sinh hoạt kín nhiều nơi, giao nộp điện thoại, có dấu hiệu trục lợi.

Bí ẩn trong phòng ngủ có 3 người ở Quảng Trị

(NLĐO) - Kiểm tra một nhà dân ở Quảng Trị, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đang sử dụng trái phép chất ma tuý.

giết người Nguyễn Văn Dũng bắt nghi phạm Công an Quảng Trị phường Đồng Sơn chủ tiệm cầm đồ án mạng Quảng Trị
