Nhóm đối tượng dùng hung khí rượt đuổi gây náo loạn ở Quảng Trị

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập, rượt đuổi nhau bằng xe máy, gây mất an ninh trật tự tại phường Đông Hà và Nam Đông Hà.

Sáng 23-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng" để điều tra, xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập, rượt đuổi nhau bằng xe máy, gây mất an ninh trật tự tại phường Đông Hà và Nam Đông Hà.

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc xảy ra đêm 18-4, rạng sáng 19-4 tại khu vực Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh cơ sở 2 Quảng Trị (đường Hùng Vương, phường Nam Đông Hà).

Theo xác minh ban đầu, một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, mang theo hung khí, liên tục rượt đuổi nhau trên đường. Các đối tượng phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, hò hét, gây náo loạn dọc tuyến Hùng Vương hướng về chợ Đông Hà.

Đáng chú ý, khi vụ việc xảy ra, nhiều người dân tụ tập theo dõi, quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội, khiến tình hình càng thêm phức tạp, gây tâm lý hoang mang cho người đi đường.

Tang vật vụ án

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án theo khoản 2, điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện công an đang khẩn trương truy xét, làm rõ danh tính các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để tụ tập khuya, tham gia các nhóm có biểu hiện vi phạm pháp luật; đồng thời vận động người liên quan ra đầu thú để được xem xét khoan hồng.

Người dân được đề nghị không cổ xúy, livestream hay phát tán các clip kích động hành vi vi phạm trật tự công cộng.