Ba cựu công an chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng khi kiểm tra, trích xuất dữ liệu điện thoại nghi phạm

TAND tối cao tại Hà Nội ngày 4-5 đã đưa ra xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Huy Lợi (SN 1987, cựu cán bộ công an).



Trước đó, tháng 1-2026, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Huy Lợi 9 năm tù và Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1989, cựu cán bộ công an) 7 năm tù, cùng về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Lợi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa cấp phúc thẩm, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên giảm 2 năm tù đối với Nguyễn Huy Lợi, còn 7 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, Dương Tuấn Anh là Phó giám đốc một đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Nguyễn Huy Lợi và Nguyễn Ngọc Hoàng là cán bộ của trung tâm này, được phân công phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự xác minh chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương. Trong quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu trong điện thoại của các đối tượng liên quan chuyên án, nhóm bị cáo đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt tiền mã hóa.

Theo đó, ngày 29-10-2021, Nguyễn Huy Lợi được điều tra viên của Cục Cảnh sát hình sự giao kiểm tra một điện thoại di động để phục hồi, trích xuất dữ liệu. Trong quá trình kiểm tra, Lợi phát hiện tài khoản Binance của chị T. có 530.132 USDT (tương đương khoảng 12 tỉ đồng) và 500,9 đồng C98 (khoảng 40 triệu đồng). Sau đó, Lợi truy cập trái phép vào tài khoản này và chuyển toàn bộ số tiền mã hóa vào ví cá nhân để sử dụng.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Lợi thành khẩn khai báo, cho biết số tiền hưởng lợi bất chính đã sử dụng vào tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền mã hóa. Gia đình bị cáo đã nộp 11,2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Liên quan vụ án, ngày 29-10-2021, Nguyễn Ngọc Hoàng phát hiện tài khoản Binance của anh H. có 199.999 USDT (tương đương hơn 4,6 tỉ đồng) nên gọi điện báo cho Dương Tuấn Anh.

Theo chỉ đạo của Tuấn Anh, Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản này, đổi số tiền trên thành 3,2619 Bitcoin và chuyển đến ví tiền mã hóa của Tuấn Anh trên sàn Binance.

Tối cùng ngày, Hoàng đến phòng làm việc của Tuấn Anh, cả hai thống nhất chia nhau số tiền chiếm đoạt. Sau đó, Tuấn Anh đổi số Bitcoin sang các loại tiền mã hóa khác như USDT, BUSD và quy đổi ra tiền Việt Nam, rồi chia cho Hoàng 298 triệu đồng cùng 70.376 USDT.

Đến tháng 2-2025, Nguyễn Ngọc Hoàng ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; gia đình bị cáo đã nộp 1,7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Đối với Dương Tuấn Anh, do bị can này đã bỏ trốn, cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra.