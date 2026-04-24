Tìm bị hại trong vụ án chiếm đoạt tiền thông qua bán vé máy bay giá rẻ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tìm bị hại trong vụ án chiếm đoạt tiền thông qua bán vé máy bay giá rẻ

Đức Ngọc

(NLĐO) - Cơ quan công an phát thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán vé máy bay giá rẻ qua mạng xã hội.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa phát đi thông báo lần 2 về việc tìm bị hại liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn tỉnh vào tháng 1-2026.

Thông báo tìm bị hại của cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, đối tượng V.T.B. (SN 2009, trú tại tỉnh Hưng Yên) đã bị khởi tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đối tượng này cùng một số người liên quan đã lập và sử dụng trang Facebook mang tên "Phòng vé Thanh Bình - Vé máy bay trong nước và quốc tế" để đăng tải thông tin bán vé máy bay giá rẻ.

Các đối tượng tự xưng là đại diện doanh nghiệp kinh doanh vé máy bay, đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật nhằm tạo lòng tin với khách hàng. Sau đó, yêu cầu người mua đặt cọc hoặc thanh toán tiền vé qua tài khoản ngân hàng cá nhân, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 26-2-2026, Cơ quan An ninh điều tra đã phát đi thông báo lần thứ nhất. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều bị hại chưa liên hệ làm việc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đề nghị các cá nhân, tổ chức đã từng giao dịch, chuyển tiền hoặc có liên quan đến trang Facebook nêu trên và đối tượng V.T.B., nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.

Thời hạn tiếp nhận, giải quyết thông tin và quyền lợi của công dân trong vụ án kéo dài đến ngày 10-6-2026. Sau thời điểm này, cơ quan điều tra sẽ tiến hành kết thúc điều tra vụ án theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ đề nghị gửi về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An, hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên thụ lý vụ án để được hỗ trợ.

Cơ quan An ninh điều tra cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp đăng tải thông tin rộng rãi nhằm kịp thời thông báo đến các bị hại, góp phần phục vụ hiệu quả công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo