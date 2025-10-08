HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Ba điều nguy hiểm nhất đối với người bị gan nhiễm mỡ

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học Mỹ đã xác định 3 tình trạng có thể dẫn đến nguy cơ tử vong sớm cao nhất khi xuất hiện song song với bệnh gan nhiễm mỡ.

Theo nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ - bác sĩ Matthew Dukewich từ Đại học Nam Carolina (USC - Mỹ), hơn 1/3 dân số thế giới mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD), khiến đây trở thành bệnh gan mãn tính phổ biến nhất trên toàn cầu.

Nếu không được kiểm soát, bệnh gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm các bệnh gan, tim và thận nghiêm trọng.

Vì vậy, các tác giả đã tìm hiểu xem liệu một số yếu tố nguy cơ tim mạch chuyển hóa có làm tăng khả năng tử vong cao hơn những yếu tố khác ở những người mắc bệnh này hay không.

Ba điều nguy hiểm nhất đối với người bị gan nhiễm mỡ - Ảnh 1.

Người bị gan nhiễm mỡ liên quan đến chuyển hóa sẽ gia tăng nguy cơ tử vong sớm nếu mắc kèm một số yếu tố rủi ro tim mạch chuyển hóa - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Họ đã phân tích dữ liệu của 21.000 người mắc MASLD từ 20 tuổi trở lên, được thu thập bởi một cuộc khảo sát quốc gia của Mỹ, với thời gian theo dõi là 10 năm.

Nhóm nghiên cứu đã đánh giá tỉ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở những người này liên quan đến từng yếu tố rủi ro tim mạch chuyển hóa khác nhau.

Kết quả công bố trên tạp chí khoa học Clinical Gastroenterology and Hepatology cho thấy 3 yếu tố nguy cơ tim mạch chuyển hóa đem nguy cơ tử vong cao nhất đối với những người mắc MASLD bao gồm: Huyết áp cao; tiền tiểu đường hoặc tiểu đường type 2; cholesterol tốt HDL thấp.

Các tình trạng này làm tăng nguy cơ tử vong ở người bị gan nhiễm mỡ lần lượt là 40%, 25% và 15%.

Trong đó, cholesterol tốt HDL là một thành phần mỡ máu, có tác dụng chống lại tình trạng gọi là máu nhiễm mỡ. Để giữ được chỉ số này ở mức khỏe mạnh, các bác sĩ thường khuyên mọi người ăn cá béo, các loại hạt, sử dụng dầu thực vật lành mạnh...

Nghiên cứu cũng chỉ ra ra rằng béo phì, yếu tố nguy cơ tim mạch chuyển hóa phổ biến nhất của MASLD, cũng có thể làm tăng đáng kể nguy cơ tử vong tùy thuộc vào chỉ số khối cơ thể (BMI). Chỉ số BMI của bệnh nhân càng cao thì mối liên quan với nguy cơ tử vong sớm càng lớn.

Tin liên quan

Vài tuần làm điều này có thể giảm được gan nhiễm mỡ

Vài tuần làm điều này có thể giảm được gan nhiễm mỡ

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Trung Quốc đã chỉ ra cách để kích hoạt một cơ chế quan trọng chống lại bệnh gan nhiễm mỡ.

Kiểu ăn nào tốt nhất cho người bị gan nhiễm mỡ?

(NLĐO) - Một phân tích mới đã xem xét cụ thể tác động lên bệnh gan nhiễm mỡ của nhiều kiểu ăn được cho là tốt cho sức khỏe.

Béo phì, nguyên nhân hàng đầu gây gan nhiễm mỡ

(NLĐO)- Việc chưa có chương trình tầm soát chủ động cùng với sự chồng lấp biểu hiện bệnh học khiến quá trình phát hiện và theo dõi người bệnh gặp nhiều rào cản.

    Thông báo