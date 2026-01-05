Khoảng 9 giờ 35 phút, ngày 5-1, Đội CC&CNCH khu vực 33 nhận được tin báo cháy tại xưởng sản xuất mút xốp trên đường Trần Quang Diệu, phường Tân Đông Hiệp (trước đây thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Nhiều người tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Clip hiện trường vụ cháy

Diện tích cháy khoảng 50 m2, chủ yếu là cháy mút xốp phế liệu.

Đội CC&CNCH khu vực 33 xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn tiếp nước, 1 xe chỉ huy cùng 18 cán bộ chiến sĩ. Đội CC&CNCH khu vực 30 cũng xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe bồn tiếp nước cùng 9 cán bộ chiến sĩ, cùng với sự hỗ trợ của Công an phường Tân Đông Hiệp, đã khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Đến 10 giờ 5 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu nhận định do chập ổ cắm điện cuối khu vực chứa phế liệu.