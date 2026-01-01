HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xưởng gỗ TPHCM bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa Tết Dương lịch

Anh Vũ

(NLĐO) - Xưởng gỗ tại xã Xuân Thới Sơn (TP HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội trưa Tết Dương lịch khiến khu dân cư náo loạn, hối hả sơ tán tài sản.

Ngày 1-1, Công an xã Xuân Thới Sơn, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ ở đường Lê Thị Sẻ.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Trưa 1-1, đám cháy bất ngờ bùng lên dữ dội từ xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông ở hẻm đường Lê Thị Sẻ. Phát hiện cháy, người dân cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Do xưởng chứa nhiều thành phẩm gỗ, máy móc,... nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét. Trước tình hình nguy cấp, nhiều người hàng xóm đã hỗ trợ di dời tài sản có giá trị ra ngoài nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe và cảnh sát chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Hơn 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Hôm nay là ngày nghỉ Tết Dương lịch nên xưởng gỗ đóng cửa không hoạt động. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

    Thông báo