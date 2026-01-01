Cháy một công ty phụ tùng ô tô ở TPHCM

CLIP: Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Tối 1-1, Công an xã Xuân Thới Sơn, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy công ty phụ tùng ô tô.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, hỏa hoạn bất ngờ bùng lên từ khu vực công ty phụ tùng ô tô nằm trên đường Lê Quang Đạo (Quốc lộ 22 trước đây). Phát hiện cháy, người dân cùng người đi đường tìm cách chữa cháy nhưng bất thành.

Nhiều xe chữa cháy và lính cứu hỏa nhanh chóng được điều động đến hiện trường dập lửa. Đến 19 giờ, đám cháy được khống chế, cảnh sát liên tục phun nước làm mát ngăn cháy lan.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại về vụ cháy đang được làm rõ.