Ba giải độc đắc và an ủi xổ số miền Nam lộ diện vào chiều 14-5

Chiều 14-5, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 3 đài là Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 13-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Thanh Bình

Theo đó, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 13-5, giải độc đắc (dãy số 632151) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi bán trúng và đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải độc đắc 16 vé Sóc Trăng là đại lý vé số Thanh Bình ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng, giải độc đắc (dãy số 718304) của vé số Cần Thơ được xác định "ở lại" TP Cần Thơ.

Tuy nhiên, đến chiều 14-5, nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Cần Thơ là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Giải an ủi của vé số Cần Thơ cũng trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Chấn Nam và đại lý vé số Thành Công ở phường Vị Thanh, TP Cần Thơ.

Giải độc đắc của vé số Cần Thơ trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ và vé số Sóc Trăng, giải an ủi của vé số Đồng Nai được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Nhứt Phát ở TPHCM.

Giải an ủi của vé số Đồng Nai trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Nhứt Phát

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 14-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.