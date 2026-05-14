Từ lời kêu gọi của đại lý, nhiều người trúng độc đắc xổ số miền Nam đã lộ diện

Sáng 14-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 2 đài.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Thanh Bình

Theo đó, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 13-5, giải độc đắc (dãy số 632151) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi bán trúng độc đắc 16 vé Sóc Trăng là đại lý vé số Thanh Bình ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Đến sáng 14-5, sau khi đại lý kêu gọi khách hàng may mắn sớm đến đổi thưởng thì đã lộ diện người đổi 4 vé Sóc Trăng trúng giải độc đắc.

Giải an ủi của vé số Sóc Trăng cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý Thanh Bình và đại lý Thanh Vân ở tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 12-5, giải độc đắc (dãy số 355485) được xác định trúng tại TPHCM. Nơi bán trúng độc đắc 16 vé là đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở xã Bến Cát, TPHCM.

Sau khi kết quả xổ số được công bố, do chủ nhân trúng độc đắc chưa lộ diện nên đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý đã lên Facebook của đại lý mình kêu gọi khách hàng sớm đến đổi thưởng.

Giải độc đắc của vé số Vũng Tàu đã lộ diện khách hàng trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Minh Nhựt, ĐLVS Nhã Phương

Đến sáng 14-5, nhiều khách hàng trúng độc đắc tổng cộng 11 vé Vũng Tàu đã đến đại lý Minh Nhựt và đại lý Nhã Phương ở TPHCM để đổi thưởng. Hiện vẫn còn 5 vé Vũng Tàu trúng độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 14-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.