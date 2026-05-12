Kết quả xổ số

Nhà sư, nhân viên mai táng, nhân viên phục vụ bàn làm gì khi trúng độc đắc xổ số miền Nam?

Thu Tâm

(NLĐO) - Nhà sư, nhân viên mai táng và nhân viên phục vụ bàn trúng độc đắc 16 vé của 3 đài thuộc xổ số miền Nam

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một nhà sư ở tỉnh Vĩnh Long may mắn trúng độc đắc 4 tỉ đồng xổ số miền Nam. Nhiều người đặt câu hỏi liệu nhà sư sẽ sử dụng số tiền đó vào mục đích gì sau khi trúng số.

Nhà sư, nhân viên mai táng, nhân viên phục vụ bàn làm gì khi trúng độc đắc xổ số miền Nam? - Ảnh 1.

Một nhà sư ở tỉnh Vĩnh Long trúng độc đắc 2 vé Đà Lạt. Ảnh: ĐLVS Duy

Trả lời câu hỏi này với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết đại lý của anh là nơi đổi thưởng cho nhà sư trúng độc đắc 2 vé Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 10-5.

"Hôm đó 4-5 sư đi cùng một tài xế đến đại lý nhận thưởng. Sau đó, nhà sư trúng thưởng liền đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm" – anh Duy thông tin.

Xôn xao không kém nhà sư là một nhân viên mai táng tên Vinh ở tỉnh Tây Ninh may mắn trúng độc đắc 10 tỉ đồng vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 5-5.

Ngày 12-5, chia sẻ thông tin về việc anh Vinh trúng giải độc đắc, ông Nguyễn Đức Lợi – chủ trại hòm Sáu Lợi ở xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh – cho biết anh Vinh là tài xế của trại hòm Sáu Lợi.

Nhà sư, nhân viên mai táng, nhân viên phục vụ bàn làm gì khi trúng độc đắc xổ số miền Nam? - Ảnh 2.

Anh Vinh là người mai mắn trúng độc đắc 10 tỉ đồng. Ảnh: MXH

"Thằng Vinh có hoàn cảnh rất khó khăn. Lúc phát hiện trúng số, nó mừng lắm. Hôm sau đi làm, tôi thấy đôi mắt nó sâu hoắm có lẽ do mừng quá nên mất ngủ. Do đó, tôi kêu nó tạm nghỉ một ngày cho bình tâm trở lại. Hiện, nó đã quay trở lại làm việc như thường ngày". Cũng theo ông Lợi, ngày 11-5 vừa qua, anh Vinh đã trích gần 500 triệu đồng để làm từ thiện.

Clip anh Vinh trúng độc đắc xổ số miền Nam. Nguồn: MXH

Trong khi đó, anh Phát (ngụ TP Cần Thơ) - nhân viên quán Sườn Muối Ớt 135 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh – cũng là người từng gây "bão" mạng xã hội khi trúng độc đắc 9 vé Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 31-3.

Nhà sư, nhân viên mai táng, nhân viên phục vụ bàn làm gì khi trúng độc đắc xổ số miền Nam? - Ảnh 3.

Anh Phát tặng tiền cho nhiều người sau khi trúng giải độc đắc. Ảnh: MXH

Sau khi lãnh giải, anh Phát đã tặng tiền cho cụ bà bán vé số dạo và tất cả nhân viên trong quán. Thậm chí, anh còn tặng tiền cho em gái chủ quán mua một chiếc ô tô mới.

Thông tin từ đại diện quán Sườn Muối Ớt 135 cho biết sau khi trúng độc đắc, anh Phát xin nghỉ việc để trở về quê và hiện đang làm công việc khác tại quê nhà.

Hai giải độc đắc xổ số miền Nam trúng tại 1 địa phương trong 2 ngày liên tiếp

