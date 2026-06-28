Ba giải độc đắc xổ số miền Nam lộ diện tại 2 địa phương

Trưa 28-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên trang Facebook của mình, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông về việc tìm ra nơi có khách hàng trúng 2 giải độc đắc xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 27-6. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Theo đó, vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 27-6, giải độc đắc (dãy số 778736) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 9 vé Hậu Giang là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Giải an ủi của vé số Hậu Giang cũng trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số 7 Hưng và đại lý vé số Vi Nguyễn ở tỉnh An Giang.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 218731) của vé số Long An được các đại lý xác nhận trúng tại TP Đồng Nai.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 4 vé Long An là đại lý vé số Minh Tú ở TP Đồng Nai.

Vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 26-6, giải độc đắc (dãy số 442348) được xác định cũng trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Vĩnh Long là đại lý vé số 7 Hưng ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Giải độc đắc của vé số Long An trúng tại TP Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Minh Tú

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Vĩnh Long cũng trúng tại tỉnh An Giang; còn giải độc đắc của vé số Long An trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Trong khi đó, giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại tỉnh Vĩnh Long.