Ba giải độc đắc xổ số miền Nam vẫn đang tìm người may mắn

Chiều 30-6, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số vẫn đang tỏ ra bất ngờ khi 3 giải độc đắc của 3 đài là Đồng Tháp, Cà Mau và TPHCM vẫn chưa tìm ra khách hàng may mắn trúng thưởng.

Kết quả xổ sốm iền Nam ngày 29-6. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 29-6, giải độc đắc (dãy số 974245) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, đến chiều 30-6, chủ nhân trúng giải độc đắc 16 vé Đồng Tháp vẫn chưa lộ diện. Trong khi đó, giải an ủi của vé số Đồng Tháp được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là hệ thống đại lý vé số Trường Giang và đại lý vé số Hữu Thức ở TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 469164) của vé số Cà Mau cũng chưa tìm ra nơi có khách hàng trúng thưởng.

Giải an ủi của vé số Cà Mau cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thiên Phát ở TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp và vé số Cà Mau, giải độc đắc (dãy số 531137) của vé số TPHCM cũng đang "mất tích".

Giải an ủi của vé số TPHCM trúng tại TP Đồng Nai. Nơi bán trúng là một đại lý vé số ở xã Long Thành, TP Đồng Nai.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 30-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.