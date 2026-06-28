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Kết quả xổ số

Đại lý tìm khách hàng trúng độc đắc 32 vé xổ số miền Nam

Thu Tâm

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam vẫn chưa tìm ra những chủ nhân may mắn trúng 2 giải độc đắc vé số của 2 đài.

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc của 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 21-6, giải độc đắc (dãy số 097913) trúng tại An Giang.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 075760) trúng tại TPHCM.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 911911) trúng tại Cà Mau.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 22-6, giải độc đắc (dãy số 712554) trúng tại TPHCM.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 524922) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 542373) trúng tại TPHCM.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 23-6, giải độc đắc (dãy số 886431) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 034315) trúng tại TPHCM.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 018547) trúng tại Tây Ninh.

Đại lý tìm khách hàng trúng độc đắc 32 vé xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Vé số Vũng Tàu trúng độc đắc tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 24-6, giải độc đắc (dãy số 783007) trúng tại Cần Thơ.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 162714) trúng tại TPHCM.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 314160) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 25-6, giải độc đắc (dãy số 727953) trúng tại Cần Thơ.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 585684) trúng tại Tây Ninh.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 991913) trúng tại An Giang.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 26-6, giải độc đắc (dãy số 442348) trúng tại An Giang.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 445418) trúng tại Cần Thơ.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 465521) trúng tại Lâm Đồng.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 27-6, giải độc đắc (dãy số 778736) trúng tại An Giang.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 608165) chưa lộ diện người trúng.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 311230) cũng chưa lộ diện người trúng.

Vé số Long An mở thưởng chiều 27-6, giải độc đắc (dãy số 218731) trúng tại Đồng Nai.

Như vậy, tuần qua, giải độc đắc của vé số TPHCM và vé số Bình Phước đến nay vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Do đó, hiện các đại lý vé số đang tìm kiếm những khách hàng trúng giải độc đắc 32 vé của 2 đài nêu trên.

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