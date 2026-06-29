Nhiều người ở 1 tỉnh lại trúng 3 giải xổ số miền Nam

Sáng 29-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số và khách tỏ ra bất ngờ khi nhiều người ở một tỉnh trúng 1 giải độc đắc và 2 giải an ủi của 2 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 28-6. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Tý

Theo đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 28-6, giải độc đắc (dãy số 635343) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 6 vé và trúng giải an ủi 2 vé Đà Lạt là đại lý vé số Tý ở xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đà Lạt, giải an ủi của vé số Kiên Giang cũng được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ngọc Lâm (xã Đức Huệ) và đại lý vé số Châu Tiến (phường Trảng Bàng), tỉnh Tây Ninh.

Thời gian gần đây, giải độc đắc và giải an ủi của các đài thuộc xổ số miền Nam liên tục trúng tại tỉnh Tây Ninh. Trong đó, có ngày cả 3 giải độc đắc đều trúng tại tỉnh này.

Theo lý giải của giới kinh doanh vé số, cùng với TPHCM, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp, địa bàn Tây Ninh là nơi phát hành vé số thuộc top đầu nên khách hàng ở đây thường xuyên trúng số.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 29-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.