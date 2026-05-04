Ba hành khách tử vong do virus hiếm, tàu du lịch 150 người mắc kẹt giữa Đại Tây Dương

Theo Guardian và AP, vụ bùng phát dịch bệnh nghi do virus Hanta đã xảy ra với tàu du lịch MV Hondius của Công ty Oceanwide Expeditions (Hà Lan), đang di chuyển qua Đại Tây Dương trong hành trình từ Argentina đến quốc đảo Cape Verde ở châu Phi.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết vụ bùng phát khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm một cặp vợ chồng lớn tuổi (69 và 70 tuổi) người Hà Lan.

Tàu du lịch MV Hondius chuyên phục vụ các chuyến thám hiểm vùng cực - Ảnh: Oceanwide Expeditions

Bộ Y tế Nam Phi cho biết người đàn ông 70 tuổi phát bệnh trên tàu và qua đời tại đảo Saint Helena, một vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh cách bờ biển phía Tây của châu Phi khoảng 1.950 km. Còn vợ ông qua đời tại một bệnh viện ở Kempton Park, một thành phố ở Nam Phi.

Oceanwide Expeditions cho biết thi thể nạn nhân thứ 3 vẫn còn ở trên tàu. Vào tối 3-5, con tàu neo đậu ngoài khơi thành phố cảng Praia, thủ đô của Cape Verde.

Một trường hợp nghi nhiễm khác là nam giới người Anh, 69 tuổi, đã được đưa đến một cơ sở y tế tư nhân ở Johannesburg. Theo Bộ Y tế Nam Phi, ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Hanta.

Hai thành viên thủy thủ đoàn cũng có triệu chứng, đã được các nhân viên y tế ở Cape Verde thăm khám khi con tàu đến đảo quốc này.

“Họ vẫn chưa đưa ra quyết định về việc chuyển những người này đến cơ sở y tế ở Cape Verde để điều trị" - Oceanwide Expeditions thông tin.

WHO cho biết họ đang phối hợp với chính quyền quốc gia sở tại và các nhà điều hành tàu để tiến hành "đánh giá rủi ro sức khỏe cộng đồng toàn diện" và hỗ trợ những người vẫn còn trên tàu.

Con tàu hiện có khoảng 150 hành khách. Cape Verde chưa cho phép bất kỳ người nào xuống tàu.

Trong khi đó, Viện Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm của Nam Phi đang tiến hành truy vết tiếp xúc tại khu vực Johannesburg để xác định xem có người nào khác đã tiếp xúc với các hành khách nhiễm bệnh ở Nam Phi hay không.