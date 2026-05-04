Ba hành khách tử vong do virus hiếm, tàu du lịch 150 người mắc kẹt giữa Đại Tây Dương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ba hành khách tử vong do virus hiếm, tàu du lịch 150 người mắc kẹt giữa Đại Tây Dương

Anh Thư

(NLĐO) - Vụ bùng phát dịch bệnh nghi do virus Hanta hiếm gặp đã xảy ra trên một tàu du lịch của Hà Lan đang trên hành trình khám phá vùng cực.

Theo Guardian AP, vụ bùng phát dịch bệnh nghi do virus Hanta đã xảy ra với tàu du lịch MV Hondius của Công ty Oceanwide Expeditions (Hà Lan), đang di chuyển qua Đại Tây Dương trong hành trình từ Argentina đến quốc đảo Cape Verde ở châu Phi.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết vụ bùng phát khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm một cặp vợ chồng lớn tuổi (69 và 70 tuổi) người Hà Lan.

Nghi nhiễm virus hanta, 3 người tử vong trên tàu du lịch giữa Đại Tây Dương - Ảnh 1.

Tàu du lịch MV Hondius chuyên phục vụ các chuyến thám hiểm vùng cực - Ảnh: Oceanwide Expeditions

Bộ Y tế Nam Phi cho biết người đàn ông 70 tuổi phát bệnh trên tàu và qua đời tại đảo Saint Helena, một vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh cách bờ biển phía Tây của châu Phi khoảng 1.950 km. Còn vợ ông qua đời tại một bệnh viện ở Kempton Park, một thành phố ở Nam Phi.

Oceanwide Expeditions cho biết thi thể nạn nhân thứ 3 vẫn còn ở trên tàu. Vào tối 3-5, con tàu neo đậu ngoài khơi thành phố cảng Praia, thủ đô của Cape Verde.

Một trường hợp nghi nhiễm khác là nam giới người Anh, 69 tuổi, đã được đưa đến một cơ sở y tế tư nhân ở Johannesburg. Theo Bộ Y tế Nam Phi, ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Hanta.

Hai thành viên thủy thủ đoàn cũng có triệu chứng, đã được các nhân viên y tế ở Cape Verde thăm khám khi con tàu đến đảo quốc này.

“Họ vẫn chưa đưa ra quyết định về việc chuyển những người này đến cơ sở y tế ở Cape Verde để điều trị" - Oceanwide Expeditions thông tin.

WHO cho biết họ đang phối hợp với chính quyền quốc gia sở tại và các nhà điều hành tàu để tiến hành "đánh giá rủi ro sức khỏe cộng đồng toàn diện" và hỗ trợ những người vẫn còn trên tàu.

Con tàu hiện có khoảng 150 hành khách. Cape Verde chưa cho phép bất kỳ người nào xuống tàu.

Trong khi đó, Viện Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm của Nam Phi đang tiến hành truy vết tiếp xúc tại khu vực Johannesburg để xác định xem có người nào khác đã tiếp xúc với các hành khách nhiễm bệnh ở Nam Phi hay không.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), virus Hanta gây ra hai hội chứng nghiêm trọng: Hội chứng phổi nặng do virus hanta và sốt xuất huyết kèm hội chứng thận.

Bệnh này có thể lây qua các loài gặm nhấm và cũng có thể lây lan giữa người với người. Hiện chưa có phương pháp điều trị hay thuốc chữa đặc hiệu, nhưng việc được chăm sóc y tế sớm có thể làm tăng cơ hội sống sót, theo WHO.

Tin liên quan

Ấn Độ: Điều dưỡng tử vong sau khi nhiễm virus Nipah

Ấn Độ: Điều dưỡng tử vong sau khi nhiễm virus Nipah

(NLĐO) - Nạn nhân là một trong hai điều dưỡng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Nipah tại Ấn Độ kể từ tháng 12 năm ngoái.

Trung Quốc phát hiện virus corona mới, có thể lây sang người như COVID-19

(NLĐO) - Nhóm nghiên cứu dẫn dầu bởi "quý bà dơi" Vũ Hán cho biết virus corona mới HKU5-CoV-2 có thể lây từ dơi sang người theo cùng con đường với COVID-19

WHO lên tiếng về virus HMPV

Indonesia đang theo dõi các chuyến bay từ Trung Quốc và Malaysia trong bối cảnh số ca nhiễm metapneumovirus ở người (HMPV) đang gia tăng.

tàu du lịch Đại Tây Dương WHO Virus Hanta hantavirus
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo