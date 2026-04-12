Sức khỏe

Ba lần lên bàn mổ u xơ tử cung, sản phụ vượt “cửa tử” giữ con

Hải Yến

(NLĐO) - Ca bệnh đặc biệt phức tạp do u có kích thước lớn ở cổ tử cung, tái phát nhiều lần và sa ra âm đạo.

Ngày 12-4, BSCK2 Nguyễn Thị Anh Phương, Trưởng Khoa Sản - Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM), cho biết bệnh viện xử trí thành công một trường hợp sản phụ mang thai 35 tuần tuổi bị u xơ tử cung kích thước lớn, biến chứng phức tạp, đe dọa sức khỏe cả mẹ và thai nhi.

Bị u xơ tử cung lúc mang thai, 3 lần lên bàn mổ để giữ con - Ảnh 1.

Ekip bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương thăm hỏi và chúc mừng chị T. mẹ tròn con vuông

Sản phụ là chị Nguyễn Thị T. (35 tuổi, ngụ phường Thủ Dầu Một, TPHCM), nhập viện trong tình trạng u xơ tử cung lớn thò ra âm đạo, nguy cơ nhiễm trùng và sinh non. 

Trước đó, bệnh nhân từng trải qua 2 lần sinh thường, đủ tháng, không ghi nhận bất thường. Tuy nhiên, ở lần mang thai thứ 3, trước khi mang thai, chị được các bác sĩ ở một bệnh viện khác xác định có u xơ tử cung to thò ra âm đạo. Bệnh nhân được phẫu thuật cắt nhân xơ qua ngả âm đạo tại đây.

Đến tuần thai thứ 14, chị T. đến Bệnh viện Hùng Vương thăm khám và được ghi nhận u xơ kích thước 7x8x5 cm xuất phát từ cổ tử cung và thò vào âm đạo, sau đó được phẫu thuật lần hai. 

Đến tuần thai thứ 29, u tiếp tục tái phát nhanh, kèm nhiễm trùng và hoại tử, khối u sa ra ngoài âm hộ với kích thước khoảng 20x20cm. 

Bệnh nhân được phẫu thuật xử trí, điều trị kháng sinh và giữ thai, sau 10 ngày điều trị ổn định và xuất viện tiếp tục theo dõi.

Đến tuần thai thứ 35, trong lần tái khám thai định kỳ, bác sĩ ghi nhận khối u tái phát lần nữa, che kín cổ tử cung, thai nhi ngôi mông, ước lượng 2.200 gram, đồng thời mắc viêm gan B mạn tính. 

Lúc này, chị T. chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Tuy nhiên, sau đó, bệnh nhân xuất hiện cơn gò dồn dập nên được chuyển đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ chỉ định mổ lấy thai kết hợp bóc u xơ tử cung.

Trong lúc phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận u xơ xuất phát từ cổ tử cung và dây chằng rộng, kích thước khoảng 15x10x5 cm, lan xuống âm đạo. Khối u có dấu hiệu viêm nhiễm và hoại tử. 

Ê-kíp đã thực hiện mổ lấy thai là một bé gái nặng 2.270 gram, đồng thời bóc toàn bộ khối u nặng khoảng 1.100 gram.

Sau mổ, siêu âm kiểm tra không ghi nhận bất thường. Hiện sức khỏe mẹ và bé ổn định, được xuất viện.

BS Hoàng Lê Minh Hiền, Phó Phòng Công tác Xã hội-Bệnh viện Hùng Vương, cho biết u xơ tử cung trong thai kỳ chiếm khoảng 2,5%–10% và có thể gây nhiều biến chứng như sảy thai, sinh non, ngôi thai bất thường, thoái hóa u xơ, nhiễm trùng hoặc băng huyết sau sinh. Trường hợp này đặc biệt phức tạp do u có kích thước lớn, vị trí xuất phát từ cổ tử cung, tái phát nhiều lần và sa ra âm đạo, gây nhiễm trùng và cản trở sinh đường âm đạo.

Ca bệnh đòi hỏi can thiệp phẫu thuật thận trọng nhằm vừa đảm bảo an toàn cho mẹ và bé, vừa hạn chế nguy cơ tổn thương niệu quản và chảy máu nặng. Nhờ xử trí kịp thời và phối hợp chuyên môn, các bác sĩ đã giúp sản phụ "mẹ tròn con vuông", đồng thời bảo tồn được tử cung.


