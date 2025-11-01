Đau mạn sườn đến bệnh viện phát hiện u xơ tử cung

Ngày 1-11, Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long thông tin vừa phẫu thuật thành công một ca bị u xơ cổ tử cung lớn chiếm toàn bộ buồng tử cung.

Bệnh nhân L.T.M.H (44 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đến khám trong tình trạng đau vùng hạ vị và mạn sườn trái kéo dài suốt thời gian dài, kèm theo rối loạn kinh nguyệt nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và công việc.

Ê-kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân

Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện chị H. mang một khối u xơ tử cung lớn đến 12x12x10cm, chiếm gần toàn bộ buồng tử cung. Khối u này lớn tương đương kích thước của một thai nhi 20 tuần tuổi.

Nếu không được can thiệp kịp thời, khối u có thể gây biến chứng nguy hiểm như thiếu máu nặng do mất máu kinh kéo dài, chèn ép các cơ quan lân cận (bàng quang, trực tràng), thậm chí đe dọa tính mạng.

Ê-kíp bác sĩ do BS.CKI. Trần Văn Hùng, Trưởng Khoa Sản – Phụ khoa Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long, dẫn dắt, đã khẩn trương tiến hành bóc tách khối u.

Ca phẫu thuật diễn ra trong hơn 1 giờ căng thẳng. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kinh nghiệm chuyên môn, khối u khổng lồ đã được lấy ra ngoài an toàn. Hiện tại, bệnh nhân hồi phục tốt, đã có thể ăn uống, đi lại bình thường và được xuất viện trong trạng thái sức khỏe ổn định.

Bác sĩ Hùng cho hay u xơ tử cung là bệnh lý rất phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Đáng lo ngại, nhiều phụ nữ chủ quan hoặc ngại đi khám, dẫn đến việc phát hiện bệnh khi khối u đã quá lớn, gây biến chứng.

Bác sĩ khuyến cáo, dù đã lập gia đình hay chưa, phụ nữ khi xuất hiện các dấu hiệu như đau âm ỉ vùng bụng dưới, kinh nguyệt kéo dài, lượng máu ra nhiều bất thường, hoặc đi tiểu nhiều lần (do chèn ép bàng quang), cần ngay lập tức đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và siêu âm. Việc phát hiện sớm là chìa khóa để điều trị hiệu quả, tránh phải can thiệp phức tạp khi khối u đã phát triển thành kích thước khổng lồ.