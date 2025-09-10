Ba Lan muốn kích hoạt Điều 4 NATO sau vụ không phận bị xâm phạm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ba Lan muốn kích hoạt Điều 4 NATO sau vụ không phận bị xâm phạm

Phương Linh

(NLĐO) - Thủ tướng Donald Tusk ngày 10-9 cho biết Ba Lan đang gần bờ vực xung đột nhất kể từ Thế chiến II sau khi nước này bắn hạ UAV xâm nhập không phận.

Phát biểu trước Quốc hội Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk cho biết không phận Ba Lan bị xâm nhập 19 lần trong đêm. Cùng thời điểm này, Nga cũng không kích quy mô lớn vào Ukraine.

“Tôi không có lý do để tuyên bố chúng ta đang trên bờ vực xung đột nhưng một lằn ranh đã bị vượt qua và tình hình nguy hiểm hơn trước đây rất nhiều. Tình hình này đưa chúng ta đến sát xung đột công khai nhất kể từ Thế chiến II” - ông Tusk nói.

Ông Tusk xác nhận Ba Lan đã bắn hạ 3 máy bay không người lái và nhiều khả năng có thêm chiếc thứ 4. “Bắn hạ những máy bay không người lái - vốn đe dọa an ninh (Ba Lan) - đã làm thay đổi tình hình chính trị. Do đó, chúng tôi đã yêu cầu các đồng minh mở tham vấn dựa trên Điều 4 của Hiệp ước NATO”, vị thủ tướng nói thêm.

Điều 4 của NATO nêu rõ các thành viên của liên minh quân sự này sẽ tham vấn với nhau bất cứ khi nào, theo ý kiến của bất cứ thành viên nào, về lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh bị đe dọa.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tổ chức cuộc họp chính phủ bất thường hôm 10/9. Ảnh: Phủ thủ tướng Ba Lan

Viện dẫn Điều 4 mở đường cho các hoạt động quan trọng của NATO và Hội đồng Bắc Đại Tây Dương thường họp chính thức thảo luận về mối đe dọa tiềm ẩn. Sau đó, các thành viên sẽ thống nhất về nước đi tiếp theo, trong đó có quyết định có nên viện dẫn Điều 5 về phòng thủ tập thể hay không.

Ông Tusk nhấn mạnh việc vi phạm không phận Ba Lan có thể là "hành động khiêu khích trên quy mô lớn" và nước này sẵn sàng phản ứng.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Karolina Galecka cho biết Ba Lan đã tìm thấy 7 máy bay không người lái và mảnh vỡ của một tên lửa. 

Thị trưởng Wyryki, miền Đông Ba Lan, cũng thông báo về một vật thể tương tự máy bay không người lái đã đâm vào một tòa dân cư, song không ai bị thương.

Ở những khu vực khác thuộc vùng Lublin ở phía Đông, cảnh sát tìm thấy một máy bay không người lái bị hỏng tại làng Czosnowka. 

Văn phòng Công tố Quận ở Zamosc, cũng thuộc vùng Lublin, phát hiện các bộ phận của máy bay không người lái gần một nghĩa trang ở thị trấn Czesniki. 

Tại vùng Lodz ở miền trung Ba Lan, một máy bay không người lái rơi trên cánh đồng gần làng Mniszkow.

Hầu hết lãnh thổ Ukraine, gồm các khu vực phía tây Volyn và Lviv giáp với Ba Lan, ở trong cảnh báo không kích gần như suốt đêm. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga đã triển khai khoảng 415 máy bay không người lái và hơn 40 tên lửa, với 8 trong số này nhắm về hướng Ba Lan.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga Andrey Ordash gọi những cáo buộc này "vô căn cứ", khẳng định vũ khí có nguồn gốc từ Ukraine. “Không có bằng chứng nào cho thấy những máy bay không người lái này đến từ Nga” - ông nói với RIA Novosti.

Tin liên quan

Tình báo Ukraine tuyên bố vừa tấn công vào Crimea và 2 thành phố Nga

Tình báo Ukraine tuyên bố vừa tấn công vào Crimea và 2 thành phố Nga

(NLĐO) - Tình báo Ukraine cho biết nước này đã bắn trúng 2 trạm radar cũng như gây ra nhiều vụ nổ làm hư hại các đường ống dẫn đầu và khí đốt của Nga.

Điểm nóng xung đột ngày 9-9: Ukraine giáng đòn mạnh vào ngành dầu mỏ Nga

(NLĐO) - Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã làm tê liệt 20% công suất lọc dầu của Nga trong tháng 8, theo The Economist.

Điểm nóng xung đột ngày 8-9: Nga phủ nhận tấn công vị trí trọng yếu của Ukraine

(NLĐO) - Lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công tầm xa vào các cơ sở lắp ráp máy bay không người lái của Ukraine và một cơ sở công nghiệp ở Kiev.

Ba Lan UAV Nga Ukraine
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo