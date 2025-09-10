Ba Lan muốn kích hoạt Điều 4 NATO sau vụ không phận bị xâm phạm

Phát biểu trước Quốc hội Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk cho biết không phận Ba Lan bị xâm nhập 19 lần trong đêm. Cùng thời điểm này, Nga cũng không kích quy mô lớn vào Ukraine.

“Tôi không có lý do để tuyên bố chúng ta đang trên bờ vực xung đột nhưng một lằn ranh đã bị vượt qua và tình hình nguy hiểm hơn trước đây rất nhiều. Tình hình này đưa chúng ta đến sát xung đột công khai nhất kể từ Thế chiến II” - ông Tusk nói.

Ông Tusk xác nhận Ba Lan đã bắn hạ 3 máy bay không người lái và nhiều khả năng có thêm chiếc thứ 4. “Bắn hạ những máy bay không người lái - vốn đe dọa an ninh (Ba Lan) - đã làm thay đổi tình hình chính trị. Do đó, chúng tôi đã yêu cầu các đồng minh mở tham vấn dựa trên Điều 4 của Hiệp ước NATO”, vị thủ tướng nói thêm.

Điều 4 của NATO nêu rõ các thành viên của liên minh quân sự này sẽ tham vấn với nhau bất cứ khi nào, theo ý kiến của bất cứ thành viên nào, về lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh bị đe dọa.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tổ chức cuộc họp chính phủ bất thường hôm 10/9. Ảnh: Phủ thủ tướng Ba Lan

Viện dẫn Điều 4 mở đường cho các hoạt động quan trọng của NATO và Hội đồng Bắc Đại Tây Dương thường họp chính thức thảo luận về mối đe dọa tiềm ẩn. Sau đó, các thành viên sẽ thống nhất về nước đi tiếp theo, trong đó có quyết định có nên viện dẫn Điều 5 về phòng thủ tập thể hay không.

Ông Tusk nhấn mạnh việc vi phạm không phận Ba Lan có thể là "hành động khiêu khích trên quy mô lớn" và nước này sẵn sàng phản ứng.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Karolina Galecka cho biết Ba Lan đã tìm thấy 7 máy bay không người lái và mảnh vỡ của một tên lửa.

Thị trưởng Wyryki, miền Đông Ba Lan, cũng thông báo về một vật thể tương tự máy bay không người lái đã đâm vào một tòa dân cư, song không ai bị thương.

Ở những khu vực khác thuộc vùng Lublin ở phía Đông, cảnh sát tìm thấy một máy bay không người lái bị hỏng tại làng Czosnowka.

Văn phòng Công tố Quận ở Zamosc, cũng thuộc vùng Lublin, phát hiện các bộ phận của máy bay không người lái gần một nghĩa trang ở thị trấn Czesniki.

Tại vùng Lodz ở miền trung Ba Lan, một máy bay không người lái rơi trên cánh đồng gần làng Mniszkow.

Hầu hết lãnh thổ Ukraine, gồm các khu vực phía tây Volyn và Lviv giáp với Ba Lan, ở trong cảnh báo không kích gần như suốt đêm. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga đã triển khai khoảng 415 máy bay không người lái và hơn 40 tên lửa, với 8 trong số này nhắm về hướng Ba Lan.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga Andrey Ordash gọi những cáo buộc này "vô căn cứ", khẳng định vũ khí có nguồn gốc từ Ukraine. “Không có bằng chứng nào cho thấy những máy bay không người lái này đến từ Nga” - ông nói với RIA Novosti.