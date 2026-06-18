Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIV

Sáng 18-6, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với chủ đề "Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển" đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV ra mắt Đại hội. Ảnh: Lâm Hiển

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Lê Thị Thủy đã trình bày diễn văn khai mạc; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên LHPN Việt Nam Trần Lan Phương trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa XIII.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện lòng yêu nước, đức hy sinh, tinh thần kiên trung, nhân hậu, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Phụ nữ Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều chị em đã trở thành những nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, nghệ sĩ, vận động viên, doanh nhân, công nhân, nông dân tiêu biểu, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang.

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực; tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và nữ cấp ủy tăng so với nhiệm kỳ trước. Nhiều đại biểu thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, tham gia tích cực vào công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Trên các diễn đàn quốc tế, các nữ đại biểu Việt Nam luôn tự tin, chủ động, đóng góp nhiều sáng kiến, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về bình đẳng giới. Bên cạnh đó, thiên chức của người phụ nữ trong gia đình tiếp tục được chị em gìn giữ, phát huy, góp phần quan trọng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ứng xử văn minh, môi trường lành mạnh, bình đẳng, tiến bộ….

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mọi mặt, đặt ra yêu cầu phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà phải thực sự trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai phát triển đất nước. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã xác định: Chăm lo xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh, trí tuệ và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ, tích cực xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.

Đồng tình với 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Quốc hội nêu 5 nội dung để Đại hội thảo luận kỹ, xem xét quyết định.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động hiệu quả thiết thực hơn, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI và Đại hội phụ nữ các cấp nhanh chóng vào cuộc sống. Hội cần quan tâm có các giải pháp nâng cao tri thức, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và khả năng học tập suốt đời cho phụ nữ; thường xuyên quan tâm đến nhóm phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Lâm Hiển

Đề nghị quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc, nhất là trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh, tác động nhiều mặt của không gian mạng và áp lực đời sống hằng ngày.

Hội cần tăng cường giáo dục và giữ gìn các giá trị tốt đẹp của gia đình, chăm sóc sức khỏe, kỹ năng an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nhất là an toàn trên môi trường mạng. Kết quả hoạt động của Hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng sống của mỗi phụ nữ, trẻ em.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động hơn trong nắm bắt thực tiễn, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới. Đặc biệt là phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ, đảm bảo không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi mà tổ chức Hội không biết để bảo vệ. Mỗi cơ sở Hội, cán bộ Hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần….

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Hội theo hướng chuyên nghiệp, thực chất, hướng mạnh về cơ sở; tiếp tục tinh gọn bộ máy, tránh hành chính hóa; tăng cường phối hợp, liên thông hoạt động trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của phụ nữ cả nước; là cầu nối bền chặt giữa Đảng với nhân dân; là mái nhà chung của tình yêu thương và trách nhiệm; là nơi khởi nguồn của những phong trào giàu sức sống, giàu tính nhân văn, giàu hiệu quả...

Ban Thường vụ Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 24 người Tiếp tục chương trình Đại hội, sáng 18-6, kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã được công bố. Theo đó, Hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 24 người. Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIV. Hội nghị bầu 3 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: bà Trần Lan Phương, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch LHPN Việt Nam khóa XIII.



