Ba ngôi sao lên xe hoa trong ngày 30-11

Nữ diễn viên Park Jin-joo, sinh năm 1988, từng tham gia nhiều phim: "Hạnh phúc bất ngờ", "Đôi mắt thiên thần", "Khi nàng say giấc", "Khách sạn ma quái", "Điên thì có sao", "Sunny"…, kết hôn cùng người ngoài ngành ngày 30-11.

Park Jin-joo lên xe hoa

Đám cưới tổ chức riêng tư tại Seoul, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Park Jin-joo sẽ tiếp tục sự nghiệp diễn xuất sau khi kết hôn.

Ca sĩ Hahm Eung-jung, thành viên nhóm nhạc T-ara, kết hôn cùng đạo diễn Kim Byung-woo cũng trong hôm nay.

Ca sĩ Hahm Eung-jung, thành viên nhóm nhạc T-ara, cưới đạo diễn

Ảnh cưới của ca sĩ Hahm Eung-jung

Hai người gặp nhau thông qua các buổi gặp mặt trong ngành và sau đó bắt đầu hẹn hò. Khi công bố cưới, Hahm Eun-jung đã viết: "Tôi quyết định bắt đầu một chương mới với một người hiểu và tôn trọng công việc của tôi hơn bất kỳ ai và luôn ở bên tôi trong mọi khó khăn, thử thách"

Diễn viên hài Yoon Jung-soo tổ chức đám cưới riêng tư cùng người đẹp Won Jin-seo tại một khách sạn. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn.

Diễn viên hài Nam Chang-hee và Kim Sook đảm nhận vai trò dẫn chương trình, ca sĩ KCM trình bày bài hát mừng cưới.