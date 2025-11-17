Ba người đàn ông gặp nạn khi ghe bị lật giữa dòng nước lũ

Tối 17-11, chính quyền phường Kim Trà, TP Huế đang triển khai lực lượng tìm kiếm, cứu nạn người mất tích do nước lũ cuốn trôi.

Hình ảnh một chiếc ghe chở người và phương tiện vượt sông Hương đoạn qua phường Hóa Châu vào cơn lũ lịch sử vào ngày 28-10 khiến nhiều người thót tim. Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 10 phút tối nay, 17-11. Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Trung (SN 1972), ông Lê Đình Mùi (SN 1979) và ông Lê Đình Quý (chưa rõ năm sinh), cả 3 đều trú tại tổ dân phố Triều Sơn Trung (phường Kim Trà) cùng đi ghe di chuyển trên khu vực nước lũ dâng cao trong làng.

Khi họ di chuyển đến khu vực cổng làng Triều Sơn Trung thì gặp nước chảy xiết nên ghe bị lật khiến cả 3 bị rơi xuống dòng nước lũ. Ông Quý và ông Mùi may mắn bơi được vào bờ, trong khi ông Trung bị nước cuốn trôi, mất tích.

Nhận được thông tin, lực lượng công an, chính quyền địa phương phường Kim Trà khẩn trương tổ chức xác minh, tìm kiếm, cứu nạn.

Kim Trà là địa phương ở hạ nguồn sông Bồ, nơi đang xảy ra lũ lớn khi mực nước con sông này đang dâng cao, vượt báo động 3 trong ngày hôm nay (17-11), khiến nhiều nơi ngập nặng, nước chảy xiết.