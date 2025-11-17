HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cứu 10 người dân mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Lực lượng cứu hộ tỉnh Gia Lai đã vượt dòng nước lũ, tìm cách tiếp cận và đưa 10 người dân mắc kẹt giữa dòng nước lũ về nơi an toàn.

Ngày 17-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Ayun Pa đã triển khai lực lượng, phương tiện cứu hộ kịp thời đưa 10 người dân bị cô lập do nước lũ về nơi an toàn.

Từ chiều 15-11 đến nay, trên địa bàn các xã, phường thuộc khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa lớn kéo dài. Đến sáng 17-11, mưa tạm ngưng nhưng lưu lượng nước trên sông còn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ cho người dân.

Cứu 10 người dân mắc kẹt giữa dòng nước lũ - Ảnh 1.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Ayun Pa đưa phương tiện đến cứu 3 người bị mắc kẹt giữa sông

Tại buôn Nu, xã Uar (tỉnh Gia Lai), đã có hàng trăm hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Nhiều vị trí vẫn bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu trợ.

Đặc biệt, tại suối Uar, thôn Ia Zíp có 3 người dân đi làm rẫy là ông Vũ Đình Duyên (1975), em Nguyễn Đức Trọng (2007) và em Ksor Tình (2010) - bị nước lớn cô lập nhiều giờ, lương thực cạn kiệt, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Ngay sau khi nhận được thông báo, đại tá Trần Thế Tùng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5– Ayun Pa đã cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ, phương tiện vượt qua dòng nước chảy xiết vào hiện trường, đưa 3 người đến nơi an toàn.

Trong quá trình mở rộng tìm kiếm, tổ công tác phát hiện và cứu thêm 7 người khác cũng đang bị mắc kẹt và đưa về nơi an toàn, sức khỏe các nạn nhân ổn định.

Lực lượng chức năng vượt lũ dữ đưa 10 người bị cô lập về nơi an toàn

