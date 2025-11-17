HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Khoảnh khắc xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi, tài xế mất tích

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Tài xế xe đầu kéo đã bất chấp vượt qua ngầm tràn ngập nước dẫn đến người và phương tiện bị nước lũ cuốn trôi

Ngày 17-11, UBND xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, xác nhận vào trưa cùng ngày, một chiếc xe đầu kéo đã bị nước lũ cuốn trôi khi băng qua cầu tràn La Lay, tài xế phương tiện này hiện đang mất tích.

Danh tính tài xế cũng như thông tin về phương tiện đang được cơ quan chức năng cập nhật, làm rõ. Theo lãnh đạo UBND xã La Lay, hiện tại trên địa bàn mưa có giảm, nhưng nước suối vẫn tiếp tục dâng cao, chảy xiết gây khó khăn cho việc tìm kiếm, cứu nạn.

CLIP: Khoảnh khắc xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi, tài xế mất tích - Ảnh 1.

Xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi khi vượt qua ngầm tràn La Lay

Khoảnh khắc xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi khi vượt qua ngầm tràn chảy xiết. Clip: Phạm Văn

Hiện tại các lực lượng gồm biên phòng, công an, chính quyền địa phương và người dân đang tổ chức tìm kiếm tài xế gặp nạn.

Mưa lớn trong những giờ qua khiến hàng loạt ngầm tràn ở các xã miền núi phía Nam Quảng Trị bị ngập sâu trong nước, trong đó có ngầm tràn La Lay.

Hiện tại, theo thống kê tại tỉnh này có hàng chục điểm chia cắt, ngập lụt, gây ách tắc giao thông.

Đến trưa 17-11, có hơn 217 hộ dân ở các xã Hướng Phùng, Ba Lòng được sơ tán, di dời để đảm bảo an toàn.

